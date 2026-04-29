自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許富凱新輯集夢幻卡司 許哲珮錄音室如魔法屋

許富凱分享許多新歌故事，也期待小巨蛋門票完售。（何樂音樂提供）許富凱分享許多新歌故事，也期待小巨蛋門票完售。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道15年，金曲歌王許富凱昨首次舉辦聽歌會，分享新專輯《尪仔物》裡的新歌，覺得這樣的方式可以讓大家先了解每首歌的背景，他滿喜歡的。除了邀集韋禮安、潘協慶、謝銘祐等多位傑出音樂人幫他寫歌，許哲珮也為他製作歌曲。

許富凱透露，為了讓他放輕鬆，許哲珮問他：「我家有溫泉，你要不要泡一下？」還拿出水晶，建議他放在喉嚨附近，會有安撫作用，比較舒服。許富凱笑說：「我去她的錄音室，真的好像魔女的屋子，有好多水晶與占卜物品。」

新專輯也收錄許富凱寫的《我的心肝寶貝》，其實是早就寫好存在歌庫裡的作品，他感性談到：「2023年遇到父親離開，這首很像是很早就幫我爸寫好的歌！」他忍不住落淚，並說：「算是送給爸爸的歌。」

8月8日許富凱將再次站上小巨蛋舉辦「一五一拾台北小巨蛋演唱會」，但他卻很排斥唱這首給爸爸的歌，怕太感傷，談到夢幻嘉賓人選，他說：「我也好想找黃乙玲，小時候一定要唱她的歌曲，如果她要出來我會哭！」

這次許富凱也難得唱了情慾歌曲《咻碰》，被虧是「嘿咻神曲」，他的小巨蛋門票將在今天中午12點於寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中