許富凱新輯集夢幻卡司 許哲珮錄音室如魔法屋

許富凱分享許多新歌故事，也期待小巨蛋門票完售。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道15年，金曲歌王許富凱昨首次舉辦聽歌會，分享新專輯《尪仔物》裡的新歌，覺得這樣的方式可以讓大家先了解每首歌的背景，他滿喜歡的。除了邀集韋禮安、潘協慶、謝銘祐等多位傑出音樂人幫他寫歌，許哲珮也為他製作歌曲。

許富凱透露，為了讓他放輕鬆，許哲珮問他：「我家有溫泉，你要不要泡一下？」還拿出水晶，建議他放在喉嚨附近，會有安撫作用，比較舒服。許富凱笑說：「我去她的錄音室，真的好像魔女的屋子，有好多水晶與占卜物品。」

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新專輯也收錄許富凱寫的《我的心肝寶貝》，其實是早就寫好存在歌庫裡的作品，他感性談到：「2023年遇到父親離開，這首很像是很早就幫我爸寫好的歌！」他忍不住落淚，並說：「算是送給爸爸的歌。」

8月8日許富凱將再次站上小巨蛋舉辦「一五一拾台北小巨蛋演唱會」，但他卻很排斥唱這首給爸爸的歌，怕太感傷，談到夢幻嘉賓人選，他說：「我也好想找黃乙玲，小時候一定要唱她的歌曲，如果她要出來我會哭！」

這次許富凱也難得唱了情慾歌曲《咻碰》，被虧是「嘿咻神曲」，他的小巨蛋門票將在今天中午12點於寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店開賣。

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