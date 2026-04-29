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娛樂 最新消息

張佩珊在家很愛問意見 岑永康像談辦公室戀情

岑永康（中）演出舞台劇，老婆張佩珊（左）擔任記者會主持人。（記者胡舜翔攝）岑永康（中）演出舞台劇，老婆張佩珊（左）擔任記者會主持人。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠、岑永康和「爆花」蔡亘晏等人合作舞台劇《都更男女》，劇中探討婚姻生活，已婚的3人昨在記者會暢談婚姻維持秘訣。記者會主持人是岑永康老婆張佩珊，會後問他「被太太訪問」的心情，他打趣稱每天都被訪問，「看新聞時她都會反問我『你怎麼看這則』，就算在家也有辦公室戀情的感受。」

蔡亘晏（右）和陳彥壯在《都更男女》配對。（記者胡舜翔攝）蔡亘晏（右）和陳彥壯在《都更男女》配對。（記者胡舜翔攝）

爆花和黃健瑋結婚14年，她稱2人關係是夫妻，同時也是朋友與兄弟，「女生不只是小鳥依人，也能成為靠山，在他需要被鼓勵時為他打氣。」黃健瑋2023年爆出METOO事件後就沒現身受訪，她說：「他目前也努力從事幕後工作，像是教武術課。」

而王偉忠結婚超過30年，他自認現在夫妻倆的親密關係不見得要「真刀真槍」，有時摟摟肩膀就能傳達親密，卻把太太愛看的《逐玉》講成《玉逐》，被范瑞君虧「示範了如何讓太太一秒暴怒」。

此外，「小S」徐熙娣停工1年後，上月正式回歸主持節目，王偉忠身為大、小S演藝生涯的關鍵推手，他談到有和小S電話聯絡，「要她好好工作，傳播她的歡樂，把對大S的愛廣泛出來讓大家知道。」

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