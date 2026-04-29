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娛樂 最新消息

天心《祭弒》中邪妝駭人 莊凱勛對打太猛嚇到

《祭弒》首映會上，莊凱勛（左）透露與天心有激烈橋段。（記者潘少棠攝）《祭弒》首映會上，莊凱勛（左）透露與天心有激烈橋段。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《祭弒》昨舉辦首映會，導演邱晧洲率曹佑寧、天心、莊凱勛、項婕如一同出席。天心在片中挑戰近乎「毀容級」的中邪造型，每次上妝都得花上兩小時，還有不少動作戲親自上陣，敬業程度十足。

天心被指突破演出，被問到是否有機會接受更多不同挑戰，像是參加實境節目《浪姐》，天心坦言確實曾接到邀約，但仍有所顧慮，更笑說因為「不希望觀眾一看到我就想轉台」。談到另一半是否支持，她則提到過去接演《俗女養成記2》時獲得不少鼓勵，也讓她更願意嘗試不同角色。

近期女星王俐人登上成人平台SWAG直播引發討論，被問到若有機會是否願上去直播宣傳電影，天心一度露出疑惑神情，最後笑說類型不同，恐怖片宣傳應該不太適合這樣的方式。莊凱勛則打趣表示，只要有人包場支持電影，宣傳形式其實都可以再談，現場氣氛輕鬆。

此外，莊凱勛透露片中與天心、項婕如上演對打的激烈橋段，甚至還有拋摔與撞擊等高強度設計，拍攝過程驚險，讓他十分害怕，更笑說「很怕兩位女主角提前殺青」！《祭弒》將於4月30日在台上映。

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