吳彥祖認輸劉俊謙 嫉妒帥又年輕

謝君豪（左起）、吳彥祖、劉俊謙、導演梁樂民接受台灣媒體視訊訪問。（翻攝自訪問影片）

〔記者廖俐惠／台北報導〕華語警匪電影《寒戰》系列暌違10年回歸，推出前傳電影《寒戰1994》，吳彥祖重返香港拍戲，直呼有一種好熟悉、回到大家庭的感覺。他與近年最炙手可熱的港星劉俊謙同場尬戲，坦言很嫉妒對方比他帥又年輕，卻又忍不住愛上他了。

雙帥劉俊謙（左）、吳彥祖合作《寒戰1994》，同場飆戲讓人看了大呼過癮。（華映提供）

導演梁樂民、吳彥祖、謝君豪及劉俊謙日前接受台媒訪問，劉俊謙飾演警隊反黑組的組長「李文彬」，吳彥祖則飾演他的長官，導演梁樂民笑說，當初找兩人演出的原因很簡單，「他們兩個是全香港最帥！」

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吳慷仁在《寒戰1994》飾演關鍵角色。（華映娛樂提供）

吳彥祖儘管已經51歲，身材樣貌仍保持得相當好，片中只裹一條浴巾出浴的畫面是亮點，不過吳彥祖坦言沒有特別鍛鍊，單純很自然露出身體。吳彥祖貴為男神，帥氣程度不用多說，但13歲愛女來探班卻不以為然。吳彥祖笑說：「我每天問說爸爸帥不帥，她都發出嘔吐的聲音！」無奈地說女兒現在只喜歡韓團。

劉俊謙此次扛起主角重任，回想起《寒戰》第一部剛推出時，他只是演藝學院剛畢業的新鮮人，完全沒想到現在能拍電影，還能與吳彥祖對戲。他透露都在片場與吳彥祖聊五四三，建立默契，還爆料吳彥祖送了他一副耳機，「如果我很孤單，我就會親親它，就像親到吳彥祖。」一席話笑翻眾人。

謝君豪、吳慷仁演出富商父子檔，其中一場掌摑重頭戲，吳慷仁真的被打到臉超腫。謝君豪笑說，當初看到劇本有這場戲時，十分興奮且期待，兩人也說好來真的，就算戲裡只打了6下，不過戲外吳慷仁真的紮紮實實挨了20下耳光，所幸呈現出來的效果非常好，讓謝君豪直呼過癮又享受。

梁樂民透露，在吳慷仁拿下金馬影帝後，親自飛到台灣送上劇本，邀請他演出。由於全片皆為廣東話，吳慷仁到哪都在苦練，謝君豪、梁樂民等人都看在眼裡，大讚他是非常努力的演員。《寒戰1994》5月8日在台上映。

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