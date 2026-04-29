洪都拉斯意外認祖歸宗 與施名帥同有客家血統

施名帥（左起）、洪都拉斯、黃姵嘉、周厚安抱著秋寶錄製客家實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊2》。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客家實境節目新一季《啊喔！最Kiang駐村小隊2》，將於5月1日首播。昨主持群出席記者會，還帶著可愛的「駐村小犬」秋寶亮相。談及拍攝過程，洪都拉斯與施名帥意外揭開「身世之謎」，洪都拉斯更笑說：「我們差點相擁而泣！」

本季節目前往台東駐村一個月，深入池上、鹿野、關山等地參與社區活動。新加入的黃姵嘉、周厚安直呼任務量驚人，黃姵嘉坦言每天都像被抽乾靈魂，苦笑「感覺像被騙來的」；深受小朋友喜愛的周厚安則被笑虧像「遊樂設施」，常被拉著玩到精疲力盡。他透露拍攝時才新婚一個多月，「我幾乎天天打電話給老婆，真的很想她。」

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此外，洪都拉斯與施名帥這次也意外發現自己擁有客家血統，洪都拉斯表示，拍攝期間常聽到當地人上廁所時會講「屙尿（指小便）」，讓他聯想到父親也會這樣說，回家翻族譜才發現，祖籍來自客家發源地江西贛州，「我60歲才知道自己是客家人，我回家後會跟爸爸講客語，發現他很感動。」施名帥則透露，是今年過年時看到祖先牌位上的客家堂號，詢問長輩後才得知家族淵源。

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