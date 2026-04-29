柯震東飆義大利神曲 酒保驚艷請客

柯震東隨著《我未許願先吹蠟燭》出席義大利遠東國際影展。（FEFF28提供／官方攝影Alice_Durigatto）

〔記者許世穎／綜合報導〕台片《我未許願先吹蠟燭》26日晚間在義大利烏迪內遠東國際影展舉行世界首映，監製唐在揚率領導演周鉅宏、男主角柯震東一同出席。柯震東為該片腰圍增加4吋、增重約10公斤，「吃肥耍廢」演出獲得好評；他在當地餐廳更以義大利文演唱經典歌曲《O Sole Mio》，歌聲驚豔酒保，還意外獲得招待。

首映當天氣氛熱烈，觀眾反應踴躍，導演周鉅宏表示，自己長期關注該影展對亞洲電影的支持，如今能帶著作品前往放映別具意義；監製唐在揚則回憶，3年前首次造訪烏迪內時與柯震東結識，當時便約定未來合作，如今計畫成真，也讓此行更具紀念價值。

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當晚的聚餐也出現輕鬆插曲，當服務生隨口哼唱《O Sole Mio》時，柯震東隨即以原文接唱，引來現場一陣驚呼，鄰桌顧客也投以好奇目光；酒保因欣賞他的歌聲與語言能力，主動招待飲品並送上小禮物，為行程增添趣味。

為貼近角色設定，柯震東在拍攝前進行體態調整，在短時間內增重約10公斤，呈現略顯鬆垮的外型；拍攝期間也配合角色不規律的作息與飲食習慣，透過持續進食維持狀態，展現對角色的投入。

《我未許願先吹蠟燭》描述澳門小女孩JoJo，找上來自台灣的討債男子進入賭場展開行動，兩人各懷心思，在合作與算計之間發展出亦敵亦友的關係，交織出一段充滿張力的冒險。電影預計今年下半年在台上映。

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