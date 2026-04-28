自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大君夫人甜炸收視率 翻版鐵達尼號經典抱

IU（左）、邊佑錫在《21世紀大君夫人》上跳起華爾滋，十分浪漫。（Disney+提供）IU（左）、邊佑錫在《21世紀大君夫人》上跳起華爾滋，十分浪漫。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來氣勢如虹，最新集數南韓全國收視率達11.2%刷新自身紀錄，其中IU、邊佑錫的「宴會求婚」與「遊艇接吻」名場面，分別締造13.7%與13.4％的傲人成績，讓人看得臉紅心跳。

邊佑錫（左）看著IU擺出《鐵達尼號》的POSE，寵溺地笑了出來。（翻攝自Disney+）邊佑錫（左）看著IU擺出《鐵達尼號》的POSE，寵溺地笑了出來。（翻攝自Disney+）

邊佑錫飾演的理安大君與IU飾演的成熙周談起契約婚姻，在過程中卻逐漸動了真情，理安大君更直接在宴會上牽起熙周共舞華爾滋，並深情求婚：「跟妳比起來，我的步調可能慢多了。即使如此，妳願意跟我成親嗎？」浪漫指數瞬間破表。戲外劇組驚喜幫邊佑錫慶生，IU捧著蛋糕現身，還作勢砸向壽星，邊佑錫笑說：「這樣我就能收工了！」

另一個重頭戲是萬眾矚目的「遊艇之吻」，兩人除了在船頭模仿《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典動作之外，理安大君更說出：「妳不是說我想做什麼都可以嗎？」隨後忘情吻上熙周，首次的真情之吻也讓觀眾看得小鹿亂撞。只是這場唯美的吻戲，IU、邊佑錫卻不斷笑場，甚至被導演朴峻華抓包喊卡，拍攝過程笑聲不斷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中