大君夫人甜炸收視率 翻版鐵達尼號經典抱

IU（左）、邊佑錫在《21世紀大君夫人》上跳起華爾滋，十分浪漫。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來氣勢如虹，最新集數南韓全國收視率達11.2%刷新自身紀錄，其中IU、邊佑錫的「宴會求婚」與「遊艇接吻」名場面，分別締造13.7%與13.4％的傲人成績，讓人看得臉紅心跳。

邊佑錫（左）看著IU擺出《鐵達尼號》的POSE，寵溺地笑了出來。（翻攝自Disney+）

邊佑錫飾演的理安大君與IU飾演的成熙周談起契約婚姻，在過程中卻逐漸動了真情，理安大君更直接在宴會上牽起熙周共舞華爾滋，並深情求婚：「跟妳比起來，我的步調可能慢多了。即使如此，妳願意跟我成親嗎？」浪漫指數瞬間破表。戲外劇組驚喜幫邊佑錫慶生，IU捧著蛋糕現身，還作勢砸向壽星，邊佑錫笑說：「這樣我就能收工了！」

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另一個重頭戲是萬眾矚目的「遊艇之吻」，兩人除了在船頭模仿《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典動作之外，理安大君更說出：「妳不是說我想做什麼都可以嗎？」隨後忘情吻上熙周，首次的真情之吻也讓觀眾看得小鹿亂撞。只是這場唯美的吻戲，IU、邊佑錫卻不斷笑場，甚至被導演朴峻華抓包喊卡，拍攝過程笑聲不斷。

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