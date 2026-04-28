麥可神威 傳記片首週狂賣68億元

《麥可傑克森》重現許多麥可傑克森的經典表演，讓歌迷熱淚盈眶，感動不已。（UIP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕國際巨星麥可傑克森逝世17年，影響力仍無遠弗屆，他的傳記電影《麥可傑克森》狠甩反應兩極的影評，全球首週票房橫掃2.17億美元（約台幣68億元），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄；全台首週開片票房累積2400萬台幣，勇奪新片票房冠軍，流行天王儼然成為票房王者。

《麥可傑克森》票房超級亮眼，有望推出續集。（UIP提供）

親姪子詮釋 麥可媽認證神還原

電影由麥可傑克森的親姪子賈法傑克森飾演這位史上最偉大的歌手，為了詮釋他的叔叔，賈法傑克森花了兩年的時間籌備，每天跳舞直到雙腿發麻才停下來。賈法傑克森表演得維妙維肖，不但讓麥可傑克森的母親凱瑟琳直呼「那就是麥可」，大批歌迷更是以為「麥可再世」，一度分不清到底是本尊還是賈法。

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歌迷更將電影院變成派對，以各種方式致敬麥可傑克森，從模仿經典舞步到重現招牌造型，甚至有人直接衝到銀幕前隨著電影劇情的發展一起跳舞，整個影廳更一起大合唱《Billie Jean》、《Thriller》及《Beat It》等名曲，全球再度掀起麥可熱潮，十分瘋狂。

淡化醜聞遭批評 片方評估出續集

不過影評批評，美中不足的是，電影太過淡化麥可傑克森生前的爭議，其實外媒《綜藝報》就曾報導，一開始的劇本安排，就是從麥可傑克森被指控猥褻兒童，為電影揭開序幕，片中第三幕主要將描述這些醜聞。

只是後來發現，麥可傑克森與其中一名指控人的和解協議中，有一項是禁止任何電影描繪或者提到他，劇組不得不讓第三幕打掉重來，因此補拍長達22天，導致預算增加了1500萬美元（約新台幣4.7億元），這筆錢最後由麥可傑克森遺產管理機構自行承擔。據悉，目前片方正評估推出續集，延伸描繪其後期人生。

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