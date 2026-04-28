《人物專訪》涂善存練戲腳綁鉛塊 與導演暗號竟是李安

涂善存不斷精進演技，迎接更多挑戰。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

涂善存在片中大膽玩「鬼牽手」，現實中完全不敢接觸任何恐怖遊戲。（網銀國際影視提供）

涂善存首度接演恐怖片，在電影《死亡之握：鬼牽手》中玩「鬼牽手」遊戲卻鬧出人命。戲外的涂善存幾乎沒有撞鬼經驗，也沒膽玩碟仙等遊戲，直呼「這是個很嚴重的事情，可能會家破人亡欸」。

涂善存平常不會輕易接觸「看不見的存在」，唯有一次他前往賴銘偉所在的廣澤宮，詢問近期是否有要多注意的事項，卻意外連續拿到3支同一個號碼的籤，讓他直呼好玄：「這是有可能發生的嗎？好像不能不相信。」籤詩內容是告訴他花已經正在開，不用太過擔心。

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涂善存近年來作品不少，下一步將與朱德剛、屈中恆合作舞台劇，他笑說很期待被「操」，既緊張又敬畏。並坦言，過去雖然有舞台劇的邀約，不過以前對自己演技沒有自信，如今經過多年的成長，涂善存有了接受這份挑戰的勇氣，同時也希望能夠好好學習，讓自己再次「進化」。

在演技提升部分，導演王晧幫助他不少，在前製期送了一本導演李安的書給他，內容提及李安在拍攝《喜宴》時，要求演員在腳上綁上鉛塊，讓角色更有「份量」。因此，涂善存從讀本到前製期間，雙腳綁上8公斤的鉛塊，長達一個月，一直到開拍前才拿掉。

他笑說「很像電子腳鐐」，不過深知導演的用意，就是希望他的演技更加紮實穩重。因此只要導演在片場一喊「李安」，他就知道可能演得有點「太飄」，需要稍微調整，這位國際大導演的名字意外成為兩人之間的暗號。《死亡之握：鬼牽手》已在台上映。

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