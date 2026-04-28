《人物專訪》王俐人隨興一脫掌握流量 渴望再演戲

王俐人說她一直都在演藝圈，沒有離開過。

（王俐人提供）

記者胡如虹／專訪

王俐人說她在家裡習慣穿睡衣，不穿家居服。

（王俐人提供）

曾以《麻辣鮮師》走紅的王俐人，近日轉戰成人平台SWAG直播，引發熱議，有人支持她做自己，也有人開酸她「為錢脫衣」。王俐人則表示，「我只是很隨興的做這件事，沒有想到引發這麼大的關注。」 她也趁機告訴大家：「我一直都在，從來沒有離開演藝圈。」希望有機會能再演戲。

王俐人沒想到換跑道直播會引起這麼多的迴響。

（王俐人提供）

王俐人日前以特別來賓的身分登上成人平台SWAG直播，除了大尺度穿著蕾絲睡衣，讓男優貼身塗乳液吸引破5千人在線觀看，近日網路上更流傳一段直播影片，只見王俐人對著鏡頭問道：「你們準備好了嗎？我露完就要下線囉！」隨後大膽掀起上衣，讓她成了網路熱議的話題人物。

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針對網路上的各種留言，王俐人表示很感動，第一次發現原來她有這麼多的鐵粉支持，讓她見識了網路上的粉絲是真的；也謝謝酸民的留言，讓她懂得流量密碼。她透露以前經紀公司不准她跟粉絲互動，對於粉絲的提問，只能視而不見，現在她會一一看粉絲的留言，跟粉絲做互動，有粉絲看到她的回應，還欣喜的問她：「妳是真人嗎？」

王俐人說，認識她的朋友都知道她的個性很大喇喇，是一個隨興、做自己的人，她的IG就是分享她的生活，自然就在家裡拍。而她在家裡都穿睡衣，沒有在穿家居服，所以都穿睡衣入鏡。至於別人說她不過就是欠債一千多萬，有必要「為錢而脫」嗎？她還是那一句：「我的身體是我自己的，我要給誰看是我的權利。」不受酸民影響。

不過王俐人也承認這幾年演藝事業不順，很多人以為她退出演藝圈，其實她一直都在，也很想演戲，只是都沒有人找她演戲。現在掌握了流量，她很期待有演戲的機會。

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