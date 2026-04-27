張清芳召星友用關懷串起每一刻 巫啟賢報恩捐百萬

張清芳號召慈善演唱會，笑說女藝人在台上就是要漂亮。（上引娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌壇「東方不敗」張清芳的號召下，昨晚台北小巨蛋星光閃閃，「張清芳與她的好友們慈善演唱會」聚集「哈林」庾澄慶、巫啟賢、Ella與金曲歌王許富凱等十多組藝人共襄盛舉，金馬影后張艾嘉昨為演唱會擔任引言人，談到這場演出最大意義就是關懷。

張清芳（左）與巫啟賢合唱《舉棋不定》，笑談兩人好交情。

（上引娛樂提供）

張艾嘉提到自己的母親已經99歲，她很明白許多老人家不管身體或心理，有苦是無法和年輕人分享的，她說：「整個世界非常混亂，天災人禍，天氣變遷，人與人之間的關懷、互相照顧非常重要，今晚演出最重要的意義是關懷！」並說：「非常感謝阿芳這小女子，每天踏著三、四吋高跟鞋到處奔波，把大家聚集在一起，這場演出是愛和行動的聚會。」

請繼續往下閱讀...

楊謹華（左起）、林心如、張清芳、林熙蕾與Ella在台上溫暖暢聊，舞台上還可見AI模擬5人80歲時的模樣，呼應演唱會長照關懷主題。（上引娛樂提供）

張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使1年，為了籌募長照醫療興建基金而號召藝人一起獻愛演出，她打頭陣獻唱《串起每一刻》、《MEN’S TALK》，非常有「誠意」穿上超低胸性感粉色禮服，笑說：「有人說我的衣服不能太露，但我說女歌手站在台上要漂亮。」

接著張清芳與巫啟賢合唱《舉棋不定》，巫啟賢把唱酬10萬加碼到50萬捐出來，張清芳透露去年在美國，巫啟賢已先捐出50萬，因此加起來共捐了100萬幫忙籌建長照醫療，感謝他的善舉。巫啟賢則說這是「報恩」，因為20多年前他上綜藝節目，設計要打電話向好友借錢，「我想來想去，樂壇裡最有錢是張清芳」，因此他打給張清芳借100萬，沒想到人在打麻將的張清芳二話不說答應，因此現在巫啟賢也捐出百萬行善，他還開玩笑跟張清芳說：「好心有好報，希望以後我可以向妳借500萬。」另外，曾馨瑩除了送花，也捐出300萬行善。

Ella、林心如、楊謹華與張清芳共同演唱《天天年輕》，Ella笑說《華燈初上》的蘿絲媽媽和蘇媽媽出現了，另外還把林熙蕾邀上台，在台上溫暖暢聊，舞台上還有AI模擬5人80歲時的模樣，畫面溫暖，呼應本次演唱會長照關懷主題。此外，哈林則與張清芳合唱《出嫁》，最後張清芳也獻上經典組曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法