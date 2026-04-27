自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宇宙野外開課 挑戰生存任務

宇宙透過節目學習野外求生與緊急避難的知識。（記者陳奕全攝）宇宙透過節目學習野外求生與緊急避難的知識。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

「宇宙」林思宇參與錄製兒少節目《鹹魚小隊》第二季，以「見習隊長」身分帶著小朋友面對各種天災與突發危機任務，從野外求生、緊急避難到團隊合作邊學邊做。她坦言自己在節目中也學到不少求生技能，例如升起狼煙、利用乾燥樹葉與樹枝生火等，「很多原本只在書本或影片看過的知識，真的動手做才知道有多難。」

宇宙野外開課 挑戰生存任務宇宙分享生火秘訣最重要的是分工合作。
（記者陳奕全攝）

宇宙表示，生火其實相當講究技巧，「要先從最細的材料開始，慢慢堆疊到比較粗的樹枝，還要有人負責搧風，不能讓火熄掉。」她笑說整個過程最重要的是分工合作，大家各自負責不同任務，才能順利完成。

從節目學知識 安全意識帶回日常

本身就有登山習慣的她，也把節目學到的知識延伸到生活中。她分享，登山時除了導航，手機裡一定要下載離線地圖，並提前告知親友行程，「要讓家人知道你什麼時候上山、預計什麼時候下山，萬一出狀況才有辦法求援。」她認為這些細節常被忽略，但其實非常重要。

宇宙以「見習隊長」身分，加入兒少節目《鹹魚小隊》第二季。（記者陳奕全攝）宇宙以「見習隊長」身分，加入兒少節目《鹹魚小隊》第二季。（記者陳奕全攝）

她也回憶一次印象深刻的登山經驗，某次與朋友爬山因行程拖晚，幾乎摸黑下山，「當時水快喝完，手機也快沒電，才真的感受到風險。」雖然最後在山上看到美麗日落，但那次經驗也讓她之後更加謹慎，現在多半會與固定山友同行、互相照應。

鹹魚小隊不限兒少 更像生活安全課

談到節目核心精神，宇宙認為《鹹魚小隊》不只是兒少節目，更像是一堂生活安全課。「這是一個連我自己都在學習的節目。」她表示，節目裡許多情境其實都是日常可能遇到的狀況，「很多看似很小的細節，其實連大人也應該一起學。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中