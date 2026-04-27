宇宙野外開課 挑戰生存任務

宇宙透過節目學習野外求生與緊急避難的知識。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

「宇宙」林思宇參與錄製兒少節目《鹹魚小隊》第二季，以「見習隊長」身分帶著小朋友面對各種天災與突發危機任務，從野外求生、緊急避難到團隊合作邊學邊做。她坦言自己在節目中也學到不少求生技能，例如升起狼煙、利用乾燥樹葉與樹枝生火等，「很多原本只在書本或影片看過的知識，真的動手做才知道有多難。」

宇宙分享生火秘訣最重要的是分工合作。

（記者陳奕全攝）

宇宙表示，生火其實相當講究技巧，「要先從最細的材料開始，慢慢堆疊到比較粗的樹枝，還要有人負責搧風，不能讓火熄掉。」她笑說整個過程最重要的是分工合作，大家各自負責不同任務，才能順利完成。

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從節目學知識 安全意識帶回日常

本身就有登山習慣的她，也把節目學到的知識延伸到生活中。她分享，登山時除了導航，手機裡一定要下載離線地圖，並提前告知親友行程，「要讓家人知道你什麼時候上山、預計什麼時候下山，萬一出狀況才有辦法求援。」她認為這些細節常被忽略，但其實非常重要。

宇宙以「見習隊長」身分，加入兒少節目《鹹魚小隊》第二季。（記者陳奕全攝）

她也回憶一次印象深刻的登山經驗，某次與朋友爬山因行程拖晚，幾乎摸黑下山，「當時水快喝完，手機也快沒電，才真的感受到風險。」雖然最後在山上看到美麗日落，但那次經驗也讓她之後更加謹慎，現在多半會與固定山友同行、互相照應。

鹹魚小隊不限兒少 更像生活安全課

談到節目核心精神，宇宙認為《鹹魚小隊》不只是兒少節目，更像是一堂生活安全課。「這是一個連我自己都在學習的節目。」她表示，節目裡許多情境其實都是日常可能遇到的狀況，「很多看似很小的細節，其實連大人也應該一起學。」

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