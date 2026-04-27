專訪》温昇豪逆襲人生 比戲更精彩

温昇豪對演戲很有熱情，還升格擔任製作人。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

温昇豪生長在一個家族成員不是醫生就是律師的高知識家庭，爸爸從小就希望他循規蹈矩，念建中、台大醫學院，他不願走「被規劃好」的人生模板，原本想當記者，後來陰錯陽擦當上演員，他打趣稱自己在《整形過後》演醫生，也讓爸爸頗滿意，他也強調雖沒達到老爸要求，但自幼培養愛看書的興趣，一直都很受用。

温昇豪幼稚園戴上超大畢業帽，模樣呆萌可愛。（温昇豪提供）

藉閱讀意識世界很大 人生不按劇本前進

他從小就喜歡看書，卻不愛唸書，閱讀成了他理解世界的入口。家裡書架上除了《古文觀止》之外，小學一、二年級，爸爸就買了一整套《大英百科全書》給他，還送了一顆很大的地球儀，讓他第一次意識到「世界其實很大」。

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温昇豪（右）幼時和哥哥穿一樣的衣服，兄弟倆感情好。（温昇豪提供）

他的高中成績並不亮眼，甚至是吊車尾。松山工農機械科畢業後，花了半年時間在補習班準備重考，考上世新大學傳播管理系。成長過程正好撞上台灣社會劇烈變動的年代，解嚴、報禁與黨禁開放，民歌興起、思潮躁動，他形容那是一個「思緒彼此衝撞」的時代。

温昇豪小時候像猴子一樣頑皮。（温昇豪提供）

大學實習期間，温昇豪在民視跑過黨政新聞，也做了數個專題採訪，甚至在當兵前就進入競選總部工作。服完兵役後，他進入東森S台，當時柴智屏擔任戲劇台台長，他則參與旅遊節目《中國大體驗》、《全球玩家》的外景主持。

温昇豪大學時期模樣清瘦。（温昇豪提供）

燒肉店翻劇本 誤打誤撞成演員

他回憶那一年密集出國拍攝，至今仍讓他印象深刻。他有次飛往蒙古烏蘭巴托，租馬奔馳到屁股都磨破皮，晚上住在蒙古包裡，11點天才全黑，看著滿天星斗，他笑說：「在那片遼闊土地上，突然理解了古人為何能在天地之間文思泉湧。」

温昇豪大學時期就開始擔任模特兒。（温昇豪提供）

後來節目停播，有一天他在東區燒肉店巧遇導演易智言，當時桌上正好放著《危險心靈》的企劃案。他隨手翻了翻，心想：「有沒有什麼角色可以演？」沒想到幾個月後，真的接到邀約，在劇中飾演王牌數學老師開始展露頭角，人生真正向演員這條路邁進。

温昇豪當年髮型時髦。（温昇豪提供）

温昇豪形容自己從大學時開始接拍廣告、短片，猶如「短跑衝刺」，後來到戲劇拍攝，像是一場馬拉松，他表示：「突然茅塞頓開，但我在演員這方面是半路出家，因此更珍惜每一次站在鏡頭前的機會。」

温昇豪在《整形過後》飾演醫生，算是一圓爸爸的「醫生夢」（六魚文創提供）

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