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娛樂 最新消息

龍千玉12套華服開唱 帽子裝致敬鳳飛飛 台上飆淚跪謝母親

龍千玉穿上檸檬黃西服套裝，戴上帽子致敬鳳飛飛。（瑞揚創意提供）龍千玉穿上檸檬黃西服套裝，戴上帽子致敬鳳飛飛。（瑞揚創意提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕入行48年，龍千玉昨晚首次在台中中興大學惠蓀堂舉辦個唱，她非常重視這場「男人情女人心演唱會」，特別耗資兩百萬打造12套華麗秀服，開唱前談到心情，笑說因為是人生首次個唱，有著「寶寶將誕生」的喜悅，雖最怕會哭，但演出中談到媽媽她還是忍不住哭了，當場跪下向坐在台下的母親謝謝，並感性說：「媽媽我愛妳！」

龍千玉（右）和弟弟江志豐合唱，歌聲動人。 （瑞揚創意提供）龍千玉（右）和弟弟江志豐合唱，歌聲動人。 （瑞揚創意提供）

龍千玉出過60張專輯，經典歌曲相當多，昨晚演出現場4千個座位座無虛席，還有日本、美加的歌迷飛來台灣朝聖，甚至有90歲高齡鐵粉現身會場，就是想見證龍千玉的首次個唱。

龍千玉出道以來首次舉辦大型個唱，花重金打造多套秀服。（瑞揚創意提供）龍千玉出道以來首次舉辦大型個唱，花重金打造多套秀服。（瑞揚創意提供）

一開場龍千玉穿的「龍飛鳳舞」造型就重達30公斤，她笑說還好演出前勤於健身，能撐住這款重量戰袍，整場演出更出動6組人馬在舞台上與更衣間交互幫忙她更換戰袍。

演出前才說怕在台上哭，但龍千玉昨晚唱到《卡將喲》，談到媽媽以前那個年代生她時很辛苦，如果生她沒撐過去就會變成「棺材板」，說到情緒崩潰大哭，媽媽在台下也頻頻拭淚。另外龍千玉也和弟弟江志豐同台合唱《祝你一帆風順》，歌聲動人。

在致敬鳳飛飛單元，龍千玉身穿檸檬黃西服套裝還有帽子，獻唱《相思爬上心底》、《流水年華》等組曲，感性說：「感覺好像回到17歲那年，感謝鳳姐提攜我出道，往事歷歷在目。」

原本台語歌王袁小迪要擔任龍千玉嘉賓，一起合唱《男人情女人心》，不料演出前因喉嚨長息肉動手術，目前仍在恢復中，無奈缺席演出，但他送花致意，還說：「期盼龍姐再加場，我要第一個報名當特別嘉賓！」

龍千玉現場提到已故藝人曹西平又哭了，直說這個演唱會是他鼓勵促成的。

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