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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉Travis Japan飛美拍實境秀 「松松CP」口嫌體正直

Travis Japan松倉海斗（前排左起）、宮近海斗、松田元太，吉澤閑也（後排左起）、七五三掛龍也、中村海人、川島如惠留接受專訪。（Disney+提供）Travis Japan松倉海斗（前排左起）、宮近海斗、松田元太，吉澤閑也（後排左起）、七五三掛龍也、中村海人、川島如惠留接受專訪。（Disney+提供）

記者廖俐惠／專訪

日團Travis Japan人氣扶搖直上，他們將在5月推出《Travis Japan 到美國放暑假》實境節目，7名成員接受本報專訪，松田元太指定要松倉海斗當室友，不過卻吐槽「他有夠吵」，狠甩偶像包袱，笑翻成員。

宮近海斗帶隊甩偶包 「松松CP」口嫌體正直

Travis Japan在出道之前，被公司送去洛杉磯培訓半年，如今他們藉由節目重返美國，隊長宮近海斗認為，這是一個挑戰的舞台，同時也是有如家鄉的地方，吉澤閑也感動稱那是最讓人感到安心的第二個故鄉。

七五三掛龍也回想剛抵達美國時，人生地不熟，連去咖啡廳點餐都害怕，如今反而想要挑戰如何與店員互動，感受自己的成長。中村海人表示，大家在英文、唱歌跳舞上都進步很多，為隊友感到驕傲。

此次是由川島如惠留親自規畫行程，他意外發現室內派的中村海人竟然很樂在其中；反之松倉海斗是最不配合的成員，本來想說有沒有機會「撞鬼」，結果松倉海斗一下子就跑去松田元太的房間，搞亂安排。松田元太嘴上雖然嫌松倉海斗很吵，不過理想室友還是會選他，直言「沒為什麼，因為他是我最好的朋友」。節目將在5月1日於Disney+上線。

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