〈人物專訪〉嚴正嵐闢「魅力通道」保鮮婚姻！ 突歪樓「離婚買國宅」

嚴正嵐結婚4年保鮮有成，甜曝昇華愛意的獨門秘訣。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

嚴正嵐在大愛劇《大愛街二巷》與侯彥西攜手演夫妻，戲外的她與吉他手伍晴川結婚近4年，聊起婚姻生活，臉上依舊散發著滿滿的幸福。

嚴正嵐2022年5月登記結婚，與老公育有一子「寶寶」。被問及愛意是否會被柴米油鹽消磨殆盡？她甜笑表示，最近看到老公還是「滿開心的」。她更分享了一套獨門的「魅力通道」理論，主張人若要保持魅力就必須維持忙碌。

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謝吉他手老公顧家 突歪樓「離婚買國宅」

嚴正嵐坦言，雖然忙於工作需請婆婆或姊姊協助育兒，但看見老公全力支持她的事業，以及那副顧家的模樣，愛意反而會隨之昇華：「我覺得他是很顧家的，我也很顧家，所以我每次看到他對小孩很好的時候，就會有再多愛他一點的感覺」。談到兒子的教育，嚴正嵐態度相當開明，笑稱：「他現在快4歲，我覺得他開心就好。」她特別注重孩子能否與身邊的人「心意相通」。

對於婚姻制度，嚴正嵐則拋出一段酷感十足的見解：「以人類圖來講，婚姻只適合生產者，其他的人都不太適合。」她認為制度本身其實是一種「制約」，強調人生應以快樂為本，甚至大膽直言：「說不定我2年後會離婚，我的意思是說，這（未來）說不準的。」

她理性分析離婚並不代表負面，或許是對彼此更好的狀態，隨後更幽默開玩笑說離婚是為了「買國宅」。

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