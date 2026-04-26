自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉嚴正嵐闢「魅力通道」保鮮婚姻！ 突歪樓「離婚買國宅」

嚴正嵐結婚4年保鮮有成，甜曝昇華愛意的獨門秘訣。（記者陳奕全攝）嚴正嵐結婚4年保鮮有成，甜曝昇華愛意的獨門秘訣。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

嚴正嵐在大愛劇《大愛街二巷》與侯彥西攜手演夫妻，戲外的她與吉他手伍晴川結婚近4年，聊起婚姻生活，臉上依舊散發著滿滿的幸福。

嚴正嵐2022年5月登記結婚，與老公育有一子「寶寶」。被問及愛意是否會被柴米油鹽消磨殆盡？她甜笑表示，最近看到老公還是「滿開心的」。她更分享了一套獨門的「魅力通道」理論，主張人若要保持魅力就必須維持忙碌。

謝吉他手老公顧家 突歪樓「離婚買國宅」

嚴正嵐坦言，雖然忙於工作需請婆婆或姊姊協助育兒，但看見老公全力支持她的事業，以及那副顧家的模樣，愛意反而會隨之昇華：「我覺得他是很顧家的，我也很顧家，所以我每次看到他對小孩很好的時候，就會有再多愛他一點的感覺」。談到兒子的教育，嚴正嵐態度相當開明，笑稱：「他現在快4歲，我覺得他開心就好。」她特別注重孩子能否與身邊的人「心意相通」。

對於婚姻制度，嚴正嵐則拋出一段酷感十足的見解：「以人類圖來講，婚姻只適合生產者，其他的人都不太適合。」她認為制度本身其實是一種「制約」，強調人生應以快樂為本，甚至大膽直言：「說不定我2年後會離婚，我的意思是說，這（未來）說不準的。」

她理性分析離婚並不代表負面，或許是對彼此更好的狀態，隨後更幽默開玩笑說離婚是為了「買國宅」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中