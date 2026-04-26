喜翔《符仔仙》奪舍換魂 邱以太「眉睫漂白」毀帥臉

喜翔（左）狂讚邱以太是很認真的演員。（曼尼娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕恐怖驚悚電影《符仔仙．破命》前天舉行殺青宴，該片由喜翔、謝欣穎、邱以太領銜主演，邱以太為戲從頭髮到眉毛、睫毛全都漂白，自曝前後染了7、8次，上戲前還要再用特化再噴白一次，吃足苦頭。

王碩瀚（左起）、蔡南筠、謝欣穎、喜翔、邱以太、何思靜、林志謙出席《符仔仙．破命》殺青記者會。（曼尼娛樂提供）

《角頭》團隊轉戰恐怖片 師徒殺青揭密「練符」禁忌

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喜翔飾演道壇符法師，徒弟則是由邱以太演出，喜翔形容與邱以太合作就像跟孫子對戲；邱以太則稱喜翔氣場太強，一開始嚇到有點腿軟，合作之後才改觀，很感謝喜翔的照顧。

片中有大量的符咒、法術，劇組安排兩人去澎湖田野調查，並跟當地師父學習，片場更有道長坐鎮指導。喜翔認為最難的是甩法鞭，台語不好的邱以太則稱要背下咒語不簡單，苦練將近2個月，他更謹記師父交代的注意事項，「每次練符都要把學法的牌子立起來，因為我很怕觸碰禁忌，也要定期換桶子裡的米。」

謝欣穎一人分飾兩角，還被喜翔「奪舍換魂」，她接演此片很期待，卻又抱著一種「剉咧等」的心情，因為她要演出一個擁有男性靈魂的女人，為此特別回家跟爸爸借一套睡衣穿上，仔細感受男生的坐姿、行動。

該片是由《角頭》團隊打造，姚宏易執導，還找來國際級攝影大師李屏賓擔任監製，兩人都曾與侯孝賢合作。姚宏易稱李屏賓是他的精神導師，李屏賓則自稱是姚宏易的「攝影帶路人」，這次給予對方全力支持，「我不打擾，偷偷探聽就行了！」

姚宏易也希望透過這樣的在地題材，讓台灣故事被更多人看見。

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