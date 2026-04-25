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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉再見UFO導演梁栢堅挾香港金像獎5金聲勢來台 感受當下黃金年代

港片《再見UFO》導演梁栢堅來台會影迷，直說受香港電影金像獎肯定意義非凡，但平常心以對。（記者胡舜翔攝）港片《再見UFO》導演梁栢堅來台會影迷，直說受香港電影金像獎肯定意義非凡，但平常心以對。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

港片《再見UFO》橫掃香港電影金像獎5項大獎，成為今年最大贏家，也讓這部歷經7年塵封才上映的作品更添傳奇。導演梁栢堅來台會影迷，受訪時直言，電影命運正好映照近年香港變化，「2019年之後，我少了一半的朋友。」語氣平靜卻沉重。

談到一舉拿下最佳電影、導演等獎項，梁栢堅並未過度激動，「如果年輕十年會很興奮，現在比較平常心。」入行逾40年的他見證無數起落，但這次肯定仍意義非凡，「這是專業投票的認可。」他也直言，《再見UFO》是少數讓他覺得「真正完整」的作品，「無論技術或演員，我都覺得很圓滿。」

片中談及「黃金年代」，梁栢堅指出，許多年輕電影人嚮往80年代的繁榮，認為那是機會最多的時期，「但他們只看到好的一面。」在他記憶中，那同時也是充滿暴力與混亂的年代，甚至曾因環境危險，不敢讓家人對外提及自己從事電影工作。

因此他強調，與其懷念過去，不如正視當下，「你現在擁有的，就是你的黃金年代。」對他而言，真正重要的不是哪個年代最好，而是如何面對當下的選擇與人生。

電影靈感來自1985年香港華富邨的大規模UFO目擊事件，梁栢堅不諱言「我相信有。」但同時保留解讀空間，「你可以相信，也可以不相信。」在他看來，UFO既是真實可能，也是一種象徵，關於個人內心最真實的感受，「當你相信的東西不被世界認同時，你要怎麼面對自己，這才是重點，這也是這部電影想要說的。」《再見UFO》已在台上映。

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