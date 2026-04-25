〈人物專訪〉侯彥西認愛日秒變分手日 簡單生活被封「潛水哥」

侯彥西不追逐社群流量、甘願當「潛水哥」。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

侯彥西1月在大愛劇《大愛街二巷》殺青記者會，甜蜜認愛有交往3年的圈外女友，近來再為戲受訪時，親口證實早已恢復單身，甚至自嘲上演一齣「當天認愛、當天分手」的現實版荒謬劇情。

侯彥西劇中與嚴正嵐演夫妻，談及現實生活中的感情時，他一度語塞、神情尷尬，最後才擠出一句：「分手了！」讓現場瞬間安靜。他坦言，兩人其實在認愛新聞曝光當晚就理性溝通、和平分手，結束這段3年感情，也透露對方是自己「目前交往過最久的一任」。

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談到情變原因，侯彥西直言問題核心始終圍繞在婚姻觀。女方對結婚抱有期待，甚至曾試著退讓到「不一定要結婚」，但最終仍無法跨越價值觀差異，「她本身是有想結婚，但我沒有。剛好因為她有說過會給我一個時間，看我會不會對這個想法改變，她後來知道我好像還是一樣的想法，我們就有非常和平、非常成熟的在聊這件事情」，原本甜蜜的認愛日，意外成了分手日，他也只能幽默面對這段奇妙的轉折。

情場暫時劃下句點，侯彥西把生活重心重新拉回自己，目前與弟弟同住，過著簡單規律的日子。他還被嚴正嵐笑封為「潛水哥」，社群更新頻率極低，對於流量與曝光顯得相當淡然，「我覺得這都是命啦！除非你要接業配、帶貨，那種就需要流量，但我對這方面沒有興趣，我只想專心做好演員」。

對於這段3年戀情的結束，侯彥西坦承多少有情傷，但也強調自己個性豁達，大約一個月就調整回來，「我對感情這件事放很快」，被問到未來是否考慮與圈內人交往，他則不設限，僅表示順其自然：「不一定，都可以，這很難講，不會太限定。」

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