自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉侯彥西認愛日秒變分手日 簡單生活被封「潛水哥」

侯彥西不追逐社群流量、甘願當「潛水哥」。（記者陳奕全攝）侯彥西不追逐社群流量、甘願當「潛水哥」。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

侯彥西1月在大愛劇《大愛街二巷》殺青記者會，甜蜜認愛有交往3年的圈外女友，近來再為戲受訪時，親口證實早已恢復單身，甚至自嘲上演一齣「當天認愛、當天分手」的現實版荒謬劇情。

侯彥西劇中與嚴正嵐演夫妻，談及現實生活中的感情時，他一度語塞、神情尷尬，最後才擠出一句：「分手了！」讓現場瞬間安靜。他坦言，兩人其實在認愛新聞曝光當晚就理性溝通、和平分手，結束這段3年感情，也透露對方是自己「目前交往過最久的一任」。

談到情變原因，侯彥西直言問題核心始終圍繞在婚姻觀。女方對結婚抱有期待，甚至曾試著退讓到「不一定要結婚」，但最終仍無法跨越價值觀差異，「她本身是有想結婚，但我沒有。剛好因為她有說過會給我一個時間，看我會不會對這個想法改變，她後來知道我好像還是一樣的想法，我們就有非常和平、非常成熟的在聊這件事情」，原本甜蜜的認愛日，意外成了分手日，他也只能幽默面對這段奇妙的轉折。

情場暫時劃下句點，侯彥西把生活重心重新拉回自己，目前與弟弟同住，過著簡單規律的日子。他還被嚴正嵐笑封為「潛水哥」，社群更新頻率極低，對於流量與曝光顯得相當淡然，「我覺得這都是命啦！除非你要接業配、帶貨，那種就需要流量，但我對這方面沒有興趣，我只想專心做好演員」。

對於這段3年戀情的結束，侯彥西坦承多少有情傷，但也強調自己個性豁達，大約一個月就調整回來，「我對感情這件事放很快」，被問到未來是否考慮與圈內人交往，他則不設限，僅表示順其自然：「不一定，都可以，這很難講，不會太限定。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中