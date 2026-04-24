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娛樂 最新消息

《人物專訪》楊大正入戲開基祖 2集領便當

滅火器主唱楊大正也擁有金鐘男配角身分。（記者陳奕全攝）滅火器主唱楊大正也擁有金鐘男配角身分。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

金曲樂團「滅火器」主唱楊大正，近日在客家電視台《都市開基祖》飾演工班成員「柏青」。擁有金鐘男配角身分的他，這次前兩集就「領便當」，他笑說：「看到很快領便當，心裡想的是演的天數不多，負擔比較小！」

《人物專訪》楊大正入戲開基祖 2集領便當楊大正在《都市開基祖》扮演稱職的工人。
（客家電視台提供）

劇組原屬意他演出草根味濃的要角，楊大正卻被「柏青」內在峰迴路轉的性格吸引，為此苦練客語，開車反覆聽音檔，聽膩就改聽客語歌轉換心情，「那陣子聽了很多客語專輯，讓自己維持語感」。

劇中「柏青」因投資騙局陷入困境，最終走向悲劇。談到金錢觀，他直言：「錢很重要，但我對『擁有很多錢』沒有特別追求，夠用就好。」從過去拮据到如今能照顧家人，他已感到滿足，「心靈的滿足，是建立在生活無虞的前提上」。

佛系投資 7百多元台積電漲到2千元

這樣的想法也反映在演唱會規劃上。滅火器7月在小巨蛋開唱，票價刻意壓低，楊大正說：「我想讓想看的人都能來，在不賠錢的前提下，不是為了賺錢，而是完成一件事。」對他而言，最重要的是與團隊一起完成會讓自己感動的作品。

投資方面他走「佛系路線」，坦言沒時間研究股票，「但我知道台積電可以買」，他在700多元時「硬著頭皮買了一張」，一路漲到2000元仍不打算賣，「不知道會到多少，就放著，就算跌回原點，就當到此一遊」。他的理財原則很簡單：備好生活資金，其餘定期投入基金與股票。

牽掛小孩 北高奔波送驚喜

談到家庭，他露出柔軟一面。長期北高兩地奔波，距離成為他心中的牽掛，「我很愛小孩，但我太忙，這點還沒有解法」。他堅持不靠視訊維繫感情，「我不喜歡他們一直用3C，我喜歡面對面」，因此常搭末班高鐵南下，只為隔天一早給孩子驚喜，「兒子會尖叫跳起來，女兒會衝過來抱我」。他坦言每次離開孩子都會難受，甚至想過放棄演藝工作回高雄生活，「但我一定會內耗，因為我真的很熱愛這份工作，無法放下」。

至於未來角色，他笑說自己有「顏值優勢」更適合演職人，「偶像劇高富帥太吃力了」，反而想挑戰廚師，因為私下的他熱愛下廚，透露在高雄最幸福的日常，就是「送小孩上學、打球、買菜、煮飯」，簡單卻踏實。

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