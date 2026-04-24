19歲百冠新人劉恩君母胎單身 曝錄音全靠幻想許光漢

馬來西亞新人劉恩君是歌唱比賽常勝軍。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬新人劉恩君來台推出個人首支單曲《和光同塵》，年僅19歲的她參加過400多場歌唱比賽，奪下超過百座冠軍獎座，累積賺進百萬台幣獎金，成為出道就已擁有「第一桶金」的幸運新人。

劉恩君闖台灣樂壇 曝錄音全靠幻想許光漢

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昨天記者會上，劉恩君與金曲製作人陳建寧愛徒「武渡羽」小羽對唱新歌，陳建寧誇讚劉恩君不僅唱功好更是學霸；她目前是馬來西亞精英大學教育系的大一生，被問到會念書又會唱歌，有沒有挫敗的時候？劉恩君坦言疫情期間因為封城，無法出門去練歌，且那時候正值「變聲」期，高音唱不上去，聲音也變粗，讓她覺得很傷心。

《和光同塵》MV導演林哲民（左）、金曲製作人陳建寧（右）為劉恩君站台。（記者陳奕全攝）

她回憶，當時媽媽也曾唸她「算了，妳別唱了」，讓她崩潰痛哭，但媽媽事後相當愧疚，也不停鼓勵她，她才慢慢走出低潮。

她現在沒有男朋友，是母胎單身，坦言在學校有同學追求，但現階段希望先專心學業與工作，而她最喜歡的男神是許光漢，錄音時假裝對著許光漢唱，「幻想一下，很美好。」

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