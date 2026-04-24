春風豪請劇組「2百隻龍蝦」丁寧沒吃到

春風演戲對自我要求高，昨坦言殺青後有點走不出來。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作片《死亡賭局》昨晚首映，主角「春風」洪瑜鴻不改幽默本色，嘴上說「這部片還好」，下一秒卻補充「但你去看代表很有品味」，讓現場笑聲炸開。

黃奇斌（左起）、姚以緹、丁寧、春風出席《死亡賭局》首映，期盼電影票房長紅。（記者胡舜翔攝）

《死亡賭局》求好頻喊卡 「二林同鄉」尬演技裝不熟

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《死亡賭局》直擊「老人互助會」詐賭的驚人操作，改編自真實事件，春風坦言殺青當下其實很難過，「有點走不出來」，拍戲時更對自己要求極高，只要覺得眼神不對就會主動喊卡、要求重來，甚至會靜下來沉澱5分鐘再進場。

至於被爆料曾大方請劇組吃「200隻龍蝦」時，春風一臉淡定確認「大家都有吃到吧」，反倒讓一旁笑喊「我沒吃到」的丁寧更搶戲。

丁寧火力全開，將「政壇灰狼」角色氣勢帶進現場；她說拍戲時完全不怕，「就是把戲拍好，其他交給別人」。談到和春風對戲卻意外認真，兩人同為彰化二林出身，默契好到不行，反而成為最大挑戰。丁寧說：「要刻意拉開距離，不然太熟很容易破功。」更半開玩笑抱怨：「春風本來是歌手，戲又演得不錯，真的會讓人有點氣！」一旁的姚以緹立刻補刀「好像真的蠻討厭的」，笑翻全場。

姚以緹在片中堪稱「最慘人生擔當」，不只養女兒、照顧前男友春風，連對方家人都要扛，苦笑直說：「一家老小都在我身上。」

飾演姚以緹女兒的童星游薇琳則分享，原本有點怕春風，但相處後完全改觀，「他會找我散步聊天，還問我要不要吃炸雞」，甚至語重心長對她說：「成績不好沒關係，重點是要孝順父母。」引來現場讚嘆聲。

該片為導演詹淳皓首部院線長片，帶著壓力與期待登場，他說心情其實有點小緊張，希望觀眾看到一種「不一樣的台灣犯罪片樣態」。《死亡賭局》24日在台上映。

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