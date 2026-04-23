柯震東親撇舒華烏龍戀情 王大陸違反個資法被判刑6個月

柯震東（圖）對於和舒華的烏龍緋聞略感無奈。（記者陳奕全攝）

舒華。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺、王定傳／台北報導〕柯震東昨出席鞋品活動一連被問了與韓團「i-dle」舒華緋聞和好友王大陸因違反個資法，被判處6個月徒刑的看法。對於緋聞他直言很意外又奇怪，至於王大陸時事題則是一臉問號。

王大陸因違反個資法遭判刑。（資料照，記者胡舜翔攝）

柯震東和舒華2024年爆出緋聞，當時兩人都否認，上週再傳雙方早已穩定交往，甚至見過彼此長輩。對這傳聞，柯震東昨首度正面回應，他坦言看到這新聞「其實跟大家和其他人一樣意外」，稱和舒華私下基本上沒有聯繫，被傳戀情他也覺得奇怪。

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這緋聞導致他被許多韓國網友和舒華粉絲攻擊，認為他一直在蹭舒華，會因此感到委屈？他搖頭稱不會，「這是一個言論自由時代，公司回應就好，不受影響。」

至於柯震東摯友王大陸因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬餘元，透過知名車商小開游翔閔，找上四海幫堂主陳子俊幫忙偷查潘男親屬的個資討債。新北地院昨依違反個資法，判處否認犯行的王大陸、闕沐軒各6個月，認罪的游、陳及陳的小弟陳柏均3人各3個月徒刑，得易科罰金。

柯震東被問到這個時事題一臉問號，因他不知對方被判刑，後來尷尬說：「尊重司法，看怎樣就怎樣，後續怎樣看他自己，沒辦法代為回答。」但他指出自己和王大陸從國小就認識，一直保持聯絡，並沒有因對方閃兵就切割。

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