天心邪靈附身驚悚妝 莊凱勛拍祭弒嚇到失神

林暉閔（左起）、天心、莊凱勛和邵奕玫在《祭弒》飾演一家人，出席試片映後，暢聊拍片花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕靈異驚悚電影《祭弒》昨試片，金鐘戲后天心首度挑戰恐怖片，自爆為了角色常在家裡上演「嚇人實驗」，各種詭異表情、肢體上陣，結果老公只淡定看一眼就「已讀不回」，讓她好氣又好笑。

天心分享，有次從超市回到停車場，老公竟躲在停車場柱子後突然衝出來嚇她，並認真叮嚀：「記住這個被嚇到的感覺！」不過她卻爆料老公不看恐怖片，「但會在家替我下廚，願意學炒菜，給我最大支援。」

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天心為演出被邪靈附身的狀態，刻意減重掉到4字頭，創下出道以來最瘦紀錄，搭配約3小時的特殊化妝與扭曲肢體，讓對戲的莊凱勛一開拍就嚇到失神，笑稱根本不需要咖啡就能清醒。

莊凱勛和天心飾演一對走向崩壞的夫妻，他坦言拍攝激烈衝突戲「打人比被打壓力還大」，尤其在狹小空間裡對打，每次都得精準控制，既要真實又不能傷人，心理壓力爆表。

林暉閔武打戲來真的 邵奕玫鐵棒卡進木箱頻NG

飾演兒子的林暉閔為戲犧牲不小，他提到不少武打場景都來真的，像是在廚房與莊凱勛的打鬥戲，讓他直呼「打起來很爽」，但莊凱勛則幽默反擊「不要欺負老人」逗樂眾人。

演出女兒的邵奕玫則分享，最困難的是拿著鐵棒卡進木箱的情節，現場棒子不斷反彈、頻NG，讓她得用盡所有力氣才終於完成畫面。《祭弒》於4月30日全台上映。

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