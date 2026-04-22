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娛樂 最新消息

PRADA惡魔2首映 梅姨搞笑鬥嘴圖奇 安海瑟薇時尚女王氣場大戰艾蜜莉布朗

梅莉史翠普（左起）、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇、安海瑟薇出席《穿著PRADA的惡魔2》紐約首映，4大主角比拚氣場，狂掀回憶殺。（二十世紀影業提供）梅莉史翠普（左起）、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇、安海瑟薇出席《穿著PRADA的惡魔2》紐約首映，4大主角比拚氣場，狂掀回憶殺。（二十世紀影業提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕等了20年，時尚圈最毒女王回來了！《穿著PRADA的惡魔2》紐約首映現場，由影后「梅姨」梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇四大主角在瑪丹娜經典神曲《Vogue》響起時霸氣登場，全場尖叫聲不斷，人氣衝頂。

紅毯上不只比造型，還比嘴上功夫。梅姨與史丹利圖奇被問到最愛的電影造型時，圖奇一句「全部都愛」展現老搭檔默契，梅姨則反過來大讚對方造型，結果圖奇直誇「她現在比20年前更美」，梅姨立刻神回：「你視力是不是退化了？」一來一往火花四射，笑翻全場。被問要幫主角米蘭達準備一道菜時，圖奇毫不猶豫選「牛排」，精準命中時尚女王的氣場與個性。

另一邊紅毯根本上演「裙襬對決」，安海瑟薇與艾蜜莉布朗雙雙穿上誇張蓬裙，兩人都笑說像在打「裙子大戰」，視覺衝擊滿分。

談到角色變化，艾蜜莉布朗透露「艾蜜莉」早已翻身成為掌握權力的高層主管，但內心仍有對情感的渴望，讓角色更有層次；安海瑟薇則說「安迪」已從當年的菜鳥進化成真正懂得「為自己而穿」的女人，風格成熟又自信。

此外，續作全面升級成「職場權力大戰2.0」，安迪不再是被罵到懷疑人生的小助理，米蘭達得面對紙本媒體衰退的殘酷現實。更狠的是，昔日助理艾蜜莉握有廣告命脈，反過來牽制米蘭達，兩大女王正面對決，火藥味炸裂。《穿著PRADA的惡魔2》於29日搶先全美在台上映。

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