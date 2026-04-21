香港金像獎揭曉 梁家輝第5度奪影帝 再見UFO獲5金導演週六訪台

梁家輝以《捕風追影》奪下影帝，達成5度獲最佳男主角紀錄。（翻攝自IG）

廖子妤以《像我這樣的愛情》首度入圍最佳女主角就獲獎。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎前晚落幕，入圍12項的《風林火山》狂掃8獎，包括攝影、美術、音效等幾乎技術面全包，是本屆大贏家。《再見UFO》早在7年前拍攝完畢，因疫情、發行等狀況，直到今年重見天日，一舉抱走最佳電影、導演、編劇等5大獎，堪稱邊緣作品翻身成年度代表作。

梁栢堅以《再見UFO》拿下金像獎最佳導演。（翻攝自IG）

《再見UFO》導演梁栢堅在香港電影圈執導超過30年，首獲最佳導演獎肯定，他本週將於25日下午在誠品電影院舉行映後座談，和台灣觀眾分享拍攝花絮。

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至於演員戰場，梁家輝憑《捕風追影》奪下最佳男主角獎，完成5度拿下金像獎影帝紀錄，他從80年代一路拿到2020年代，每十年都有代表作，堪稱影壇活傳奇；台上他一邊感性說「提名已是榮耀」，下一秒幽默自嘲：「我太太忍了我44年！」全場笑翻。

新科影后廖子妤則用「硬功夫」殺出血路，擊敗強敵章子怡。廖子妤在《像我這樣的愛情》飾演腦性麻痺患者，提前4個月貼身觀察、全程輪椅演出，連手指顫動都設計到極致；她發表感言時情緒滿到差點語無倫次，台下男友盧鎮業第一時間送上擁抱，讓得獎時刻多了點人味與溫度。

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