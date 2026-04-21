大君夫人曖昧隔牆吻收視狂飆 IU 邊佑錫戲外鬧烏龍

IU（左）、邊佑錫於《21世紀大君夫人》的隔牆吻十分浪漫，背後卻鬧出烏龍。（Disney+提供）

IU（左）、邊佑錫的契約婚姻，假戲真做狂冒粉紅泡泡。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》在全球Disney+穩坐韓劇收視冠軍寶座，在台灣也強勢奪下收視第一，最新播出的第四集在南韓突破雙位數11%收視率，持續看漲。其中，IU、邊佑錫的「隔牆吻」，瞬間最高收視率更狂飆至12.7%，讓人少女心爆棚。

IU飾演的成熙周與邊佑錫飾演的理安大君展開一場各取所需的「契約婚姻」，不過他們在假交往的過程中卻頻頻冒出粉紅泡泡，上演「球場Kiss Cam」、「飆車英雄救美」等高甜橋段，邊佑錫更是霸總上身，告白：「我必須表現出瘋狂迷戀妳的樣子，大家才會相信這樁荒謬的婚事是真的。」假戲真做的劇情，真是讓劇迷百看不膩。

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劇中為了讓狗仔拍到畫面以獲取大眾信任，兩人在皇室私邸外刻意上演曖昧的「隔牆吻」，引爆全網熱議。不過在拍攝過程中卻是笑聲不斷，IU透露因為肚子太餓了，隔著牆詢問：「今天的宵夜是什麼啊？」沒想到牆另一頭的邊佑錫回答：「米漢堡！」卻把IU嚇出冷汗。

原來「米漢堡」的韓文與「很忙」的韓文相似，IU不小心聽錯心想：「天啊，現在大家都在忙，我還問宵夜的事，真對不起！」事後才發現是誤會一場，讓邊佑錫也忍不住大笑。《21世紀大君夫人》每週五、六於Disney+上架。

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