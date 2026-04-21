告五人加州開唱雨神同行-犬青遊迪士尼意外落淚

告五人在洛杉磯參觀傳奇錄音室，心中充滿感動。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人近期飛往美西洛杉磯還有聖荷西巡演，期間還抽空去加州迪士尼遊玩，犬青在園區見到《101忠狗》裡的反派角色「庫伊拉」竟然大哭，嚇壞雲安和哲謙，她連忙解釋：「我是太感動而哭！」

告五人美國巡演空檔，開心暢遊加州迪士尼。

（相信音樂提供）

加州通常是陽光燦爛，但沒想到告五人一落地就連下3天雨；踏入加州迪士尼樂園，更是狠狠下了一場大雨，團員自嘲：「我們乾脆去缺水的地方唱歌幫忙好了！」根本呼應告五人的歌曲《你所到之處（就下雨）》，難得去加州也有「雨神同行」。團員也去參觀洛杉磯的傳奇錄音室Village Studios，包括泰勒絲、女神卡卡等眾多知名歌手都在此做過專輯。

請繼續往下閱讀...

告五人前往美國進行「黑夜狂奔」巡演，點歌環節中，有歌迷舉牌表示自己用《愛你我沒問題》求婚成功，讓全場一起感受喜悅。另外告五人唱《從未見過的海》，全場歌迷也配合跳起壯觀的波浪舞。

最後一首演唱《披星戴月的想你》，雲安感性說：「唱到一半腦中突然浮現跑馬燈，從出道到現在的感覺一湧而上，不管是第一次站上小巨蛋，還是世運主場館，都感受到大家給我們的愛，心裡就會覺得，這一切辛苦都值得了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法