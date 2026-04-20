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娛樂 最新消息

香港金像獎-舒淇嗨奪新晉導演獎 古天樂尋秦記霸氣拉票

舒淇以《女孩》奪下金像獎最佳新晉導演獎，開心舉起獎座。（翻攝自IG）舒淇以《女孩》奪下金像獎最佳新晉導演獎，開心舉起獎座。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎昨晚頒獎，開場陳奕迅獻上《致明日的舞》，將頒獎典禮唱成演唱會。首個頒出的新晉導演獎，由出道30年的影壇女神舒淇，靠著自編自導的《女孩》奪獎，一句「我太老」成為當晚最洗版的名場面。

古天樂以《私家偵探》、《尋秦記》雙料入圍香港電影金像獎最佳男主角獎。（香港明報提供）古天樂以《私家偵探》、《尋秦記》雙料入圍香港電影金像獎最佳男主角獎。（香港明報提供）

當陳可辛揭曉得主時，全場掌聲掀頂，舒淇一身黑西裝登台自嘲：「沒想到進入影壇30年，還能再拿一次新人獎！」接著說：「不是別人不夠好，是我太老了。」全場笑翻。

舒淇執導的《女孩》將童年陰影與內心恐懼一層層打開，她說：「那些東西一直都在，我只是把它變成創作。」事後受訪時更鼓勵大家保持正能量，好運氣就會跟著來。

雖然今年取消「最佳亞洲華語電影」獎項，導致台灣作品缺席，但紅毯依舊星光滿滿，從古天樂、梁家輝到章子怡齊聚，堪稱大型追星現場。

古天樂帶著《尋秦記》團隊霸氣現身，還動用遊艇宣傳，被笑稱「最狂拉票王」，他感性表示這段從電視劇到電影、橫跨25年的旅程，「像一場夢」；入行剛好44年的梁家輝以《捕風追影》角逐影帝，謙稱「提名已經是榮幸」。

本屆入圍大贏家《風林火山》至截稿前，已橫掃最佳美術指導、服裝造型設計、視覺與音響效果獎，幾乎鎖定「技術王者」寶座。

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