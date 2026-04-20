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娛樂 最新消息

羅志祥駁烏龍死訊 轉念當添壽

羅志祥強調每年都會做健檢，對於網友亂傳他猝死，直呼騙流量不好。（記者王文麟攝）羅志祥強調每年都會做健檢，對於網友亂傳他猝死，直呼騙流量不好。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、傅茗渝／台北報導〕「小豬」羅志祥日前遭網友烏龍亂傳他猝死，昨首現身活動，一上場就幽默說：「我還活著！」沈玉琳歷經8個月化療後抗癌成功，昨則現身推廣血癌防治，分文不取，希望能開啟善的循環。

羅志祥駁烏龍死訊 轉念當添壽沈玉琳化療後抗癌成功，推廣血癌防治。
（記者潘少棠攝）

知名中醫減重品牌進駐台北大巨蛋商圈開旗艦店，小豬過去曾胖到80公斤，接受該診所中醫調理減重，對於近期被烏龍「賜死」，他笑說：「在家莫名其妙猝死，這家也不用來了。」他也批網友亂報騙流量不好，「換個念頭，他是在幫我添壽。」

小豬說猝死假消息出來時，他正和朋友一起打球，朋友開玩笑說：「你現在是靈魂嗎？」關於身體健康，小豬說每年都會做健檢，對於瘦身，他談到：「我相信每個人對於減重有屬於自己的方式，都有效，但復胖一定會有。」還虧在場的Energy成員Toro：「得獎後就復胖了。」另談到工作近況，小豬則透露：「準備要錄製3首新歌，綜藝節目也會有新計畫。」

沈玉琳的身體況狀也受外界關切，他透露發病一個月內健康便全面崩盤，一度與妻子芽芽交代身後事，叮嚀老婆若有小白臉示愛全是詐騙，直言：「活下去是為了不讓老婆改嫁」。

雖然沈玉琳無化療副作用，卻發生排便痔瘡大出血，雙腿間全被鮮血浸透，甚至引發頭暈，當下他竟腦補「死因寫死於便血太丟臉」，所幸醫護人員及時按壓止血才成功救命。關於復工進度，沈玉琳預計於6月重返外景節目《女孩好野》，企劃將改為輕鬆的吃喝內容，他笑說不想窩在家養病，以免痔瘡又發作。

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