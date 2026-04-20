歌唱比賽改寫命運 張信哲溫柔釀聲36年 把青春唱成經典

出道超過36年，張信哲對歌唱依舊充滿熱情。（潮水音樂提供）

記者陽昕翰／專訪

金曲歌王張信哲從小在教會長大，父親是牧師，也是他最早接觸音樂的啟蒙者。他回憶4、5歲便開始學小提琴，並在合唱團學習聲樂，音樂自幼便融入日常生活。張信哲笑說兒時沒想過以後要當歌手，沒想到大學在歌唱比賽展露頭角順利入行，至今已唱了超過36年熱情不減。

張信哲兒時濃眉大眼，模樣可愛。（潮水音樂提供）

美聲奪冠 大二進歌壇

張信哲以前住在教會，與不少外籍傳教士一起生活，讓他接觸到大量西洋音樂。他表示，父母的教育方式相當開明，除了音樂，他小時候對自然科學同樣抱有興趣，學習方向多元。

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張信哲高中加入吉他社，大學就讀基督書院期間，正逢歌唱比賽盛行，他在大二參加歌唱比賽奪冠獲得青睞，當時評審包括鄭華娟、丁曉雯，成為他人生的重要轉折。賽後他被引薦進入滾石唱片的子公司巨石音樂，正式踏入唱片圈。

張信哲在教會成長，自此開始接觸音樂。

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首次錄音 獻聲潘越雲專輯

剛進唱片公司時，張信哲形容自己像是在「打工學習」，他在製作部擔任助理，曾與潘越雲、林隆璇、陳冠宇等音樂人合作，累積實務經驗。美聲天后潘越雲也是他的貴人，當年為潘越雲的專輯《男歡女愛》獻聲，兩人合唱的《你是唯一》成為他首次正式錄音的作品。張信哲笑說，當時自己仍是大學生，與對方的資歷差距明顯，看起來真的就像姐弟。

學生時期參加歌唱比賽，張信哲逐漸展露頭角。

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華語歌壇公務員 發行超過30張專輯

隔年張信哲推出首張個人專輯《說謊》，正式以歌手身分出道，之後憑藉《寬容》專輯奪下金曲獎最佳國語男演唱人，還唱紅了《過火》、《愛如潮水》、《信仰》、《白月光》、《不要對他說》等多首膾炙人口的金曲。

年輕時戴著眼鏡的張信哲，散發濃厚書卷氣息。

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出道36年來，張信哲發行超過30張專輯，舉辦多場巡迴演唱會，被外界形容為華語歌壇的「公務員」。張信哲去年發行了新專輯《屬於》，更前進歐美舉辦「未來式OUR STORY 世界巡迴演唱會」，談到是否曾想過暫停腳步，他坦言偶爾會有這樣的念頭。

張信哲唱紅無數經典情歌，因而獲封「情歌王子」。

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前幾年張信哲也曾遇過聲帶長息肉的狀況，一度暫停工作休養。而歌王私下究竟如何放鬆？張信哲笑說，放假時喜歡到國外生活，體驗異國文化。他認為，有些藝人被保護得太周全，反而較難感受真實生活，而短暫離開熟悉的環境，能讓自己回到單純的狀態。

張信哲放假時喜歡到國外生活，體驗異國文化。

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