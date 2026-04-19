自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最狂單眼皮男團「帕拉斯」發健身令 4帥密謀練成台版Rain

帕拉斯樂團的小葵（右起）、FAMA、大寶、漢堡4位團員都是單眼皮。（記者胡如虹攝）帕拉斯樂團的小葵（右起）、FAMA、大寶、漢堡4位團員都是單眼皮。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕最狂新人樂團「PALLAS帕拉斯」4位團員剛好都是單眼皮男生，很有韓系男團的風格，主唱FAMA更是自爆偷偷在健身，發下豪語要練得跟韓星Rain一樣，有朝一日開演唱會可以露給歌迷看，還可以省治裝費。

帕拉斯的團長兼吉他手小葵代表4位團員驗收健身成果。（記者胡如虹攝）帕拉斯的團長兼吉他手小葵代表4位團員驗收健身成果。（記者胡如虹攝）

4帥省治裝費 密謀練成台版Rain

帕拉斯成軍不到1年就推出首張專輯《下天堂》，出道後商演不斷，被封為最狂的新人樂團，但活動滿檔也讓4位團員發現體力的重要性。日前帕拉斯上網路節目《如虹音樂會》，團長兼吉他手小葵透露有跟團員下了運動健身令，每個人都必須進行體能管理。

帕拉斯的吉他手小葵左右手都可以單手做伏地挺身。（記者胡如虹攝）帕拉斯的吉他手小葵左右手都可以單手做伏地挺身。（記者胡如虹攝）

年紀最小的鼓手大寶招認從小不愛運動，但自從加入帕拉斯開始改變，每天都逼自己做伏地挺身，體重也從80公斤降到65公斤。貝斯手漢堡目前則在增肌中，準備增肌後再好好練出腹肌跟二頭肌。而小葵身為團長當然更自愛，天天伏地挺身100下，臂力已經強到可以單手做伏地挺身了。

由於4位團員中主唱FAMA最瘦，被團員公認不用控制體重，反而應該多吃一點。沒想到FAMA不認自己太瘦了，還發下豪語，請歌迷再給他一點時間，他會練得跟Rain一樣，在演唱會上展現好身材給大家看。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中