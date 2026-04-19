最狂單眼皮男團「帕拉斯」發健身令 4帥密謀練成台版Rain

帕拉斯樂團的小葵（右起）、FAMA、大寶、漢堡4位團員都是單眼皮。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕最狂新人樂團「PALLAS帕拉斯」4位團員剛好都是單眼皮男生，很有韓系男團的風格，主唱FAMA更是自爆偷偷在健身，發下豪語要練得跟韓星Rain一樣，有朝一日開演唱會可以露給歌迷看，還可以省治裝費。

帕拉斯的團長兼吉他手小葵代表4位團員驗收健身成果。（記者胡如虹攝）

4帥省治裝費 密謀練成台版Rain

帕拉斯成軍不到1年就推出首張專輯《下天堂》，出道後商演不斷，被封為最狂的新人樂團，但活動滿檔也讓4位團員發現體力的重要性。日前帕拉斯上網路節目《如虹音樂會》，團長兼吉他手小葵透露有跟團員下了運動健身令，每個人都必須進行體能管理。

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帕拉斯的吉他手小葵左右手都可以單手做伏地挺身。（記者胡如虹攝）

年紀最小的鼓手大寶招認從小不愛運動，但自從加入帕拉斯開始改變，每天都逼自己做伏地挺身，體重也從80公斤降到65公斤。貝斯手漢堡目前則在增肌中，準備增肌後再好好練出腹肌跟二頭肌。而小葵身為團長當然更自愛，天天伏地挺身100下，臂力已經強到可以單手做伏地挺身了。

由於4位團員中主唱FAMA最瘦，被團員公認不用控制體重，反而應該多吃一點。沒想到FAMA不認自己太瘦了，還發下豪語，請歌迷再給他一點時間，他會練得跟Rain一樣，在演唱會上展現好身材給大家看。

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