丁噹騎金光巨貓嗨翻雄蛋-4大驚喜震撼全場 淚謝歌迷19年相伴

丁噹站上金光閃閃的巨型夜貓霸氣開場。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕鐵肺歌后丁噹昨晚在高雄巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡演，相隔10年在高雄開唱，心情非常激動，她與嘉賓「阿弟」合唱夯曲《可以是朋友》後，阿弟送上生日蛋糕，號召現場萬名歌迷替前天生日的丁噹補上生日祝福，身穿深V的阿弟忍不住笑說：「第三次擔任嘉賓，一次穿得比一次還低耶。」寵粉的丁噹也為了高雄歌迷準備了4大驚喜。

丁噹身穿緊身黑色蕾絲戰袍帶來抒情歌曲。（相信音樂提供）

開場丁噹化身「金耀氣勢女帝」，站上重金打造的金光閃閃巨型夜貓現身，霸氣嗨唱《夜遊》、《夜貓》、《都是月老惹的禍》、《星期五晚上》等嗨歌，又唱又跳唱了20分鐘，展現鐵肺唱功。

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丁噹唱完《冷血動物》談到：「我們今天整場要唱3個小時 ，你們喉嚨都準備好了嗎？讓我聽聽看。」隨後化身丁老師，開始教全場觀眾「發聲」，「現在來上課了，我今天要帶大家練習一下。」只見現場歌迷超聽話，在丁噹的指令下，跟著大喊「啊吼」、「啊吼」，讓她聽了滿意笑回：「是不是手跟腳都開始熱了？」

丁噹搭上七彩幻光蝴蝶舞台飛越搖滾區，現場還有仿生蝴蝶翩翩飛舞。（相信音樂提供）

相隔10年回到高雄巨蛋，丁噹也感性分享：「在我們的生活裡面，只有愛過、失去過才會懂得珍惜，只有人在這裡、心在這裡，才是最難能可貴的，謝謝你們心都在這裡」，感謝歌迷一直都在。

丁噹為了高雄場準備了4大驚喜，包括全新打造的金光閃閃巨型夜貓道具；重金引進在台北場造成熱烈討論的仿生蝴蝶，在高雄巨蛋現場翩翩飛舞；訂製愛心海綿「從天而降」寵粉；還苦練了台語歌曲《愛拚才會贏》。

特別的是，丁噹10年前在高雄巨蛋特別練唱《酒後的心聲》大獲好評，10年後再戰高雄巨蛋，她重新改編《愛拚才會贏》，正如她出道19年來的心聲，從當年離家出走，經歷了事業低潮，靠著不服輸的精神，一路走到現在，不會說台語的丁噹，提早約老師一字一字練習、反覆確認發音，非常認真。

昨晚丁噹也重新調整歌單，把小巨蛋場次的遺珠歌曲《很愛過一個人》、《我還是一樣》、《可以不可以》在高雄巨蛋演出，還有新專輯裡的新歌《最痛的遺憾》、《曾經如今》，讓滿場歌迷陶醉。

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