自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁噹騎金光巨貓嗨翻雄蛋-4大驚喜震撼全場 淚謝歌迷19年相伴

丁噹站上金光閃閃的巨型夜貓霸氣開場。（相信音樂提供）丁噹站上金光閃閃的巨型夜貓霸氣開場。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕鐵肺歌后丁噹昨晚在高雄巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡演，相隔10年在高雄開唱，心情非常激動，她與嘉賓「阿弟」合唱夯曲《可以是朋友》後，阿弟送上生日蛋糕，號召現場萬名歌迷替前天生日的丁噹補上生日祝福，身穿深V的阿弟忍不住笑說：「第三次擔任嘉賓，一次穿得比一次還低耶。」寵粉的丁噹也為了高雄歌迷準備了4大驚喜。

丁噹身穿緊身黑色蕾絲戰袍帶來抒情歌曲。（相信音樂提供）丁噹身穿緊身黑色蕾絲戰袍帶來抒情歌曲。（相信音樂提供）

開場丁噹化身「金耀氣勢女帝」，站上重金打造的金光閃閃巨型夜貓現身，霸氣嗨唱《夜遊》、《夜貓》、《都是月老惹的禍》、《星期五晚上》等嗨歌，又唱又跳唱了20分鐘，展現鐵肺唱功。

丁噹唱完《冷血動物》談到：「我們今天整場要唱3個小時 ，你們喉嚨都準備好了嗎？讓我聽聽看。」隨後化身丁老師，開始教全場觀眾「發聲」，「現在來上課了，我今天要帶大家練習一下。」只見現場歌迷超聽話，在丁噹的指令下，跟著大喊「啊吼」、「啊吼」，讓她聽了滿意笑回：「是不是手跟腳都開始熱了？」

丁噹搭上七彩幻光蝴蝶舞台飛越搖滾區，現場還有仿生蝴蝶翩翩飛舞。（相信音樂提供）丁噹搭上七彩幻光蝴蝶舞台飛越搖滾區，現場還有仿生蝴蝶翩翩飛舞。（相信音樂提供）

相隔10年回到高雄巨蛋，丁噹也感性分享：「在我們的生活裡面，只有愛過、失去過才會懂得珍惜，只有人在這裡、心在這裡，才是最難能可貴的，謝謝你們心都在這裡」，感謝歌迷一直都在。

丁噹為了高雄場準備了4大驚喜，包括全新打造的金光閃閃巨型夜貓道具；重金引進在台北場造成熱烈討論的仿生蝴蝶，在高雄巨蛋現場翩翩飛舞；訂製愛心海綿「從天而降」寵粉；還苦練了台語歌曲《愛拚才會贏》。

特別的是，丁噹10年前在高雄巨蛋特別練唱《酒後的心聲》大獲好評，10年後再戰高雄巨蛋，她重新改編《愛拚才會贏》，正如她出道19年來的心聲，從當年離家出走，經歷了事業低潮，靠著不服輸的精神，一路走到現在，不會說台語的丁噹，提早約老師一字一字練習、反覆確認發音，非常認真。

昨晚丁噹也重新調整歌單，把小巨蛋場次的遺珠歌曲《很愛過一個人》、《我還是一樣》、《可以不可以》在高雄巨蛋演出，還有新專輯裡的新歌《最痛的遺憾》、《曾經如今》，讓滿場歌迷陶醉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中