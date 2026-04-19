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娛樂 最新消息

〈演藝飯難捧〉余天開黃腔禁唱一年 王彩樺生吞金魚搏上位

胡瓜（右）與余天（左）相見歡，余天自嘲現在都靠余祥銓養。（翻攝自YT）胡瓜（右）與余天（左）相見歡，余天自嘲現在都靠余祥銓養。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前剛結束在台北流行音樂中心的「鑽石舞台之夜」表演，近期他於YouTube頻道《下面一位》中分享幕後花絮，在後台與余天、余祥銓大聊往事，余天透露這次為了公益與力挺胡瓜，特別「出山」演出，更笑說自己如今沒工作、全靠兒子養。

王彩樺（左）與胡瓜分享錄影的辛酸往事，曾生吞金魚。（翻攝自YT）王彩樺（左）與胡瓜分享錄影的辛酸往事，曾生吞金魚。（翻攝自YT）

78歲的余天近年多過著養老生活，談到兒子余祥銓，余天流露慈父之心，坦言如今見到兒子能獨當一面主持、照顧家庭，深感欣慰。

節目中，胡瓜也提到以前唱歌很嚴格，好像有歌監一事，余天則說當年確實嚴格，自己曾被禁唱一年、關一個禮拜，「（說我）開黃腔，還到台南去，在台上把我抓走。」余祥銓則補充，當時余天被關，李亞萍還天天守候，余天說：「我那個監獄有窗戶，對面有一家飯店，她就住在那裡，一早就拿扇子（揮）。」隨即靦腆表示當時就是被李亞萍深情打動。

而同是秀場好友的王彩樺也分享過去辛酸往事，早期為了上節目求生存，甚至曾應製作單位要求「生吞金魚」，如今回想起來依然驚心動魄，展現了秀場藝人堅韌的敬業精神。

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