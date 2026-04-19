〈人物專訪〉夏和熙、楊翹碩BL劇火花四射 親密戲冰塊手銬全來

夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》演情侶，戲外的兩人有著截然不同的個性和習慣。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

夏和熙、楊翹碩在直式BL劇《我說愛你是真的》組CP，兩人相差10歲，夏和熙坦言，體力與反應「真的有差」，但最讓他抓狂的是楊翹碩的「慢」。

夏和熙形容楊翹碩反應慢了10分鐘，「我們聊到第四個話題，他會突然回到第一個，大家集體無言」，楊翹碩無辜解釋：「我思考較久，在回想類似經歷。」這種「斷片」延伸到片場，導演講到後段動作，楊翹碩才舉手討論第一句台詞走位，讓追求效率的夏和熙直呼：「我脾氣暴躁、直接，真的快瘋掉！我是『急驚風』，他是『慢郎中』。」

請繼續往下閱讀...

急驚風遇上慢郎中 親密戲冰塊手銬全來

在夏和熙眼中，楊翹碩是情緒平穩的「句點王」。但楊翹碩自曝國小到高中是「火爆份子」：「我以前開車會下車攔車，跟人家大小聲，什麼荒唐事都做過。」轉捩點是高中打架導致手斷，病床上的他發現朋友都沒來探視，從此看破紅塵，決定遠離壞朋友，改過平淡生活，還被同學封「樹懶」。相比之下，夏和熙從小就是守規矩的模範生，因演藝圈不容犯錯，期許自己在框架內做到完美。

聊到尺度，現場氣氛升溫。夏和熙透露番外篇尺度極大，「我們有床戲、脫到剩內褲，甚至有冰塊、手銬等情趣畫面與『從後面來』的動作」，被問及是否與家人共賞，他立刻拒絕：「誰會跟家人（一起）看自己沒穿衣服的畫面？」

有趣的是，拍親密戲時楊翹碩忘了帶防護底褲，夏和熙抱怨：「我有提醒要穿緊身防護褲，他卻穿寬鬆四角褲上場。我穿兩件，他一件到底。」因角度問題，楊翹碩頻頻走光，夏和熙直言：「欸，你露出來了。」對方才夾緊雙腿，沒多久又掉出來。夏和熙虧他：「你是台北小巨蛋啊？」楊翹碩神回：「是大巨蛋！」引起全場大笑。

雖然表面上嘻嘻哈哈，但對於主持轉戰演戲的夏和熙心理壓力極大，播出前一週感冒四次，首映當天更出現急性蕁麻疹，「我連主持金鐘紅毯都沒這樣，這部戲壓力真的很大」，他感性表示，透過這部戲看到自己從未有過的面向，包括害羞、悲傷與真實的情感流動，儘管在週五晚上的信義區拍悲傷戲感到羞愧，但最終畫面細膩，讓他覺得一切收穫都值得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法