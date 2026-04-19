自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉夏和熙、楊翹碩BL劇火花四射 親密戲冰塊手銬全來

夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》演情侶，戲外的兩人有著截然不同的個性和習慣。（記者胡舜翔攝）夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》演情侶，戲外的兩人有著截然不同的個性和習慣。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

夏和熙、楊翹碩在直式BL劇《我說愛你是真的》組CP，兩人相差10歲，夏和熙坦言，體力與反應「真的有差」，但最讓他抓狂的是楊翹碩的「慢」。

夏和熙形容楊翹碩反應慢了10分鐘，「我們聊到第四個話題，他會突然回到第一個，大家集體無言」，楊翹碩無辜解釋：「我思考較久，在回想類似經歷。」這種「斷片」延伸到片場，導演講到後段動作，楊翹碩才舉手討論第一句台詞走位，讓追求效率的夏和熙直呼：「我脾氣暴躁、直接，真的快瘋掉！我是『急驚風』，他是『慢郎中』。」

急驚風遇上慢郎中 親密戲冰塊手銬全來

在夏和熙眼中，楊翹碩是情緒平穩的「句點王」。但楊翹碩自曝國小到高中是「火爆份子」：「我以前開車會下車攔車，跟人家大小聲，什麼荒唐事都做過。」轉捩點是高中打架導致手斷，病床上的他發現朋友都沒來探視，從此看破紅塵，決定遠離壞朋友，改過平淡生活，還被同學封「樹懶」。相比之下，夏和熙從小就是守規矩的模範生，因演藝圈不容犯錯，期許自己在框架內做到完美。

聊到尺度，現場氣氛升溫。夏和熙透露番外篇尺度極大，「我們有床戲、脫到剩內褲，甚至有冰塊、手銬等情趣畫面與『從後面來』的動作」，被問及是否與家人共賞，他立刻拒絕：「誰會跟家人（一起）看自己沒穿衣服的畫面？」

有趣的是，拍親密戲時楊翹碩忘了帶防護底褲，夏和熙抱怨：「我有提醒要穿緊身防護褲，他卻穿寬鬆四角褲上場。我穿兩件，他一件到底。」因角度問題，楊翹碩頻頻走光，夏和熙直言：「欸，你露出來了。」對方才夾緊雙腿，沒多久又掉出來。夏和熙虧他：「你是台北小巨蛋啊？」楊翹碩神回：「是大巨蛋！」引起全場大笑。

雖然表面上嘻嘻哈哈，但對於主持轉戰演戲的夏和熙心理壓力極大，播出前一週感冒四次，首映當天更出現急性蕁麻疹，「我連主持金鐘紅毯都沒這樣，這部戲壓力真的很大」，他感性表示，透過這部戲看到自己從未有過的面向，包括害羞、悲傷與真實的情感流動，儘管在週五晚上的信義區拍悲傷戲感到羞愧，但最終畫面細膩，讓他覺得一切收穫都值得。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中