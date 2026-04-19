〈人物專訪〉梁朝偉《當樹》剃頭全裸 恩伊達不怕被拒

匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（左）和梁朝偉一同來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（資料照，記者陳奕全攝）

記者許世穎／專訪

影帝梁朝偉主演新片《你是不會當樹嗎》，首度與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作。兩人近日一同來台宣傳電影，並出席金馬奇幻影展。導演受訪時坦言，這次選角從一開始就是一場「帶有風險的直覺」，甚至已預設最壞情況，「如果他沒有答應，那我就會重寫一個完全不同的故事線。」

導演恩伊達表示，創作初期往往會被某種直覺牽引，「當你開始一個計畫，你的感官會朝某些方向變得非常敏銳。」回顧過往作品，她認為每一位演員都是無可取代的存在，而這次的角色更是從一開始就以梁朝偉為藍本書寫。

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梁朝偉主演《你是不會當樹嗎》自然融入，完全沒有包袱。（海鵬提供）

傳中國版畫面調暗處理 導演籲：人體是美的無需羞愧

片中梁朝偉全裸演出，自威尼斯影展首映後引發討論，導演恩伊達強調，這場戲並非噱頭，而是角色弧線推進至終點的重要一環，「從電影一開始，我們就已經在鋪陳這段轉變。」她也透露，有聽聞中國版本將對該場戲進行調整，「較私密的畫面會被處理得更為昏暗。」但她認為，整部電影真正想談的是「成為人」的過程，「人體本身是美的，沒有什麼需要羞愧。」

至於是否曾擔心梁朝偉會拒絕這樣的演出，恩伊達直言完全沒有，「他是一位演員，非常理解整部電影在講什麼。」在她眼中，梁朝偉不只是表演者，更是創作思考上的重要夥伴。

反而讓她更在意的，是角色需要剃頭所帶來的巨大轉變，「那幾乎是把一切都拿掉——包括燈光與化妝。」她透露，團隊找來法國化妝師，以極度自然的方式呈現人物狀態，讓角色的本質力量直接顯現。

她補充，「某種程度上，身體的裸露反而是最小的部分，真正困難的是『表演上的赤裸』。」而梁朝偉最終毫不猶豫地接受，也讓她感到相當欣慰。《你是不會當樹嗎》已在台上映。

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