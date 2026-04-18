沈文程揭秘七逃人歌名 意外成道上代言人

沈文程（中）上節目分享自己因為《漂泊的七逃人》成為道上代言人，左起為陽帆、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀來沈文程擔任來賓，他開場演唱《漂泊的七逃人》，高亢嗓音讓主持人盛讚現在跟他同年齡的歌手，他聲音最完美。沈文程則分享當年這首歌還讓他成為「道上代言人」。

沈文程經典歌曲《漂泊的七逃人》發行於1984年，沈文程提到，當年要發表這首歌的過程相當坎坷，歌曲發行前要送審，當時新聞局對於「七逃人」這形容頗有疑慮，唱片製作人甚至親自到新聞局解釋，「七逃人來由是歌頌梨山務農水蜜桃的原住民，他們都要『擦桃（台）』放到箱子賣給民眾，愛唱歌的他們一邊擦一邊唱，是這樣解釋才過關的！」爆笑的解釋讓全場笑歪，但也是因為前輩們的努力，才有這麼好聽的歌曲流傳到現在。

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沈文程也說，當時他唱這首歌，是模仿黑人唱腔作詮釋，還為此留兩撇鬍子，白冰冰則笑問：「這樣的造型有沒有人真的以為你是『七逃人』啊？有道上的人真的來找你嗎？」沈文程則笑說那時的確因為這首歌成為黑道的邀約對象：「我成為道上代言人，常常要唱歌給他們聽」。

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