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娛樂 最新消息

八點檔救收視 豆腐媽媽祭出叫賣魂

曾智希拍《豆腐媽媽》實際到夜市叫賣。（民視提供）曾智希拍《豆腐媽媽》實際到夜市叫賣。（民視提供）

百味人生找網紅助陣 張雁名回歸西米樂

張雁名（右）回歸《寶島西米樂》後，和黃瑄有很多對手戲。（台視提供）張雁名（右）回歸《寶島西米樂》後，和黃瑄有很多對手戲。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔近期收視疲軟，民視《豆腐媽媽》前晚3.11、三立《百味人生》掉到1.65，僅台視《寶島西米樂》小幅上升到1.08，紛紛祭出宣傳妙招拯救收視率。

江國賓（左）和林佑星（右）接受YouTuber哈哈台訪問。（三立提供）江國賓（左）和林佑星（右）接受YouTuber哈哈台訪問。（三立提供）

曾智希和宮美樂等人為《豆腐媽媽》移師夜市實景拍戲，當天「叫賣魂」上身，曾智希使出渾身解數大聲攬客，讓路過民眾紛紛當真，自動排隊買豆花，她笑說：「當下真的忘了在拍戲，一心只想著要把豆花發光光！」

江國賓和林佑星則為《百味人生》，跨界與百萬訂閱YouTube頻道「哈哈台」合作，江國賓難得和網紅合作，從劇中黑道會長「降格」，被稱呼「阿伯」，反差之大連他自己都哈哈大笑。

而張雁名回歸《寶島西米樂》，一現身就替青梅竹馬的黃瑄化解危機，讓觀眾看得大呼過癮。他戲裡甜蜜照顧黃瑄，戲外自認跟太太相處不是嘴甜派，但會用行動表達心意，他表示：「我會記得老婆逛街時喜歡什麼，或是看她網上購物時放了什麼東西在購物車裏，然後會偷偷買給她。」

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