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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉魏雋展人生海海金馬遺珠 黨外老爸有來頭

魏雋展侃侃而談，大聊《人生海海》拍攝秘辛。（記者王文麟攝）魏雋展侃侃而談，大聊《人生海海》拍攝秘辛。（記者王文麟攝）

從小街頭聽演講長大 想傳承賣豆漿故事給兒子

魏雋展（左）第一次與廖克發合作就是演「屍體」，這次則在《人生海海》中搶屍體。（記者王文麟攝）魏雋展（左）第一次與廖克發合作就是演「屍體」，這次則在《人生海海》中搶屍體。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

魏雋展是劇場出身，首度主演電影《人生海海》表現大受好評，被稱為是金馬影帝最大遺珠。他在片中飾演的「阿耀」從小就跟著爸爸從事走私生意，有不及格的父親，以至於長大後離開馬來西亞，選擇在台灣居住。現實中魏雋展的父親與片中爸爸剛好相反，「他是那種大家會說『雋展你長大後要跟爸爸一樣』的那種人。」原來他的父親大有來頭。

鄭南榕自焚日 家中電話響不停

魏雋展的父親是位黨外人士，曾競選國大代表，導致他自幼就在街頭聽著演講長大，當時他年紀還小，聽媽媽說家中電話有被監聽的聲音，而鄭南榕自焚的那一天，家中的電話響個不停，那種緊繃的時代氛圍，早已刻進他的童年記憶裡。

他如同阿耀一樣，不喜歡回到家鄉，「我們都必須跟家鄉保持距離，而我不想回去是因為那會讓我想起，這是一個有我父親的城市。」儘管害怕回憶襲來，不過父親的話言猶在耳，魏雋展分享，父親從以前就告訴他：「你不用像我一樣，你要去賣豆漿也可以，只要你賣得超好喝，巷子裡面最好喝就好。」如今他也想將「賣豆漿」的故事傳給9歲的兒子，「對得起自己、踏實就好。」

跨界演電影 難解廖克發拍片覺悟

魏雋展此次跨界演出電影，他聽聞導演廖克發是抱著「最後一次回馬來西亞」的覺悟拍片，讓魏雋展直言很難以想像，「我在劇場是個導演，如果我拍了一個戲，結果台灣這輩子都不讓我回去，到底是怎麼情況天啊！」看著廖克發為了創作不惜冒這樣大的風險，加上周遭有不少香港朋友，讓他更深切體悟到，台灣能讓創作者誠實說話的環境，「真的非常非常好」。《人生海海》已在台上映。

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