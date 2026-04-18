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趙永馨嗨爆當年揪劉雪華惡整秦漢 哽咽憶瓊瑤

趙永馨回憶過去和秦漢、劉雪華拍瓊瑤戲的時光。（記者陳奕全攝）趙永馨回憶過去和秦漢、劉雪華拍瓊瑤戲的時光。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕62歲趙永馨過去演出瓊瑤劇《庭院深深》的翠珊大受歡迎，昨出席活動，提到去年和老友秦漢在影集《忘了我記得》難得再碰面，導演劉若英找她演出秦漢女友，她立刻答應，一見面，兩人興奮抱在一起跳躍，她笑說：「秦漢的個性很小孩，是個很斯文的演員，他還會叫我的小名『依依』。」

趙永馨嗨爆當年揪劉雪華惡整秦漢 哽咽憶瓊瑤趙永馨（左起）過去和劉雪華、秦漢合作《庭院深深》有不少趣事。右為李麗鳳。
（記者蕭方綺翻攝）

趙永馨過去常和劉雪華一起捉弄秦漢，因秦漢跟劉雪華有吻戲，趙永馨會偷偷準備蒜頭塞在劉雪華手中，要她親之前吃了一大口，讓秦漢嚇到直哀號。

她也提到過往拍《庭院深深》時，晚上大夥兒在山上泡溫泉，有許多粉絲來要簽名，喝了點小酒的秦漢以為這群人是來騷擾趙永馨和劉雪華，直接到車上拿棒球棍要威脅對方，她看了後連忙制止，反虧秦漢私下有「英雄主義」。

此外，趙永馨在活動上看到30多年前劇集片段播出，忍不住哽咽落淚，事後她感慨：「人生如夢。」她也想念瓊瑤，稱對方是「乾媽」，提到當年自己失戀，瓊瑤拍拍她的肩說：「沒關係，堅強一點，一定會有更好的！」

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