曹佑寧祭弒鬥鬼一拳超人上身 項婕如挑戰對決上百隻蛆

曹佑寧穿著《祭弒》的服裝現身，透露這件量身訂做的服裝會送給他。

（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《祭弒》在西門威秀影城舉行沉浸式電影主題展，曹佑寧、項婕如、林襄昨天出席揭幕儀式，曹佑寧在片中化身最帥驅魔師，為戲半夜一直在家中頂樓上練習，他坦言自己雖然有運動員底子，不過肢體不協調、沒有舞蹈細胞，因此苦練很久。

曹佑寧（左起）、項婕如及林襄現身《祭弒》西門主題展，擺出驚恐表情。

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曹佑寧、項婕如在片中關係是「友達以上」，他們對一場在隧道撞鬼的戲記憶猶新，項婕如透露當時她騎著復古檔車，在隧道斜坡中失控狂衝，差點連人帶車摔出去，手還因此扭傷。曹佑寧則是得想像前面有鬼，對空揮拳，笑說當時把自己想像成是動漫《一拳超人》的角色，或像是投出高速球一般，一拳解決。

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此次項婕如的挑戰還有要與幾百隻的「蛆」對戲，一大堆的蛆都掉在她身上以及地板，她形容場景簡直像是「吃腳皮的溫泉魚」，雖然害怕，但必須要保持鎮定，還把蛆放在手上，試著與牠相處。林襄倒是不怕蛆，笑說自己是直男，負責打蟑螂的。

啦啦隊女神林襄跨界演出電影，在片中要挑戰哭戲，她分享，因為平常應援的時候都要帶給人快樂的正能量，已經習慣隱藏悲傷的情緒，「久而久之就忘記如何把悲傷展現出來，所以現在要把它召喚出來特別難。」最戳林襄哭點的是狗狗短片，在正式拍攝時，鼻涕比她的眼淚還要快滴下來，她笑說：「鼻涕表現得比我本人更好！」《祭弒》4月30日上映。

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