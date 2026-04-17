許富凱聯動冰球樂團 車震增溫young起來

許富凱（前排右）走出音樂舒適圈，攜手冰球樂團推新歌。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱父親節將二度攻蛋，同時也即將發行第11張個人專輯，昨天驚喜公布與「icyball 冰球樂團」夢幻聯動合唱新歌《愛你敢有望》，他幽默的說：「這次與年輕樂團合作，整個人都young起來。」

許富凱稱讚：「一直很喜歡冰球樂團充滿特色的city pop曲風，這次很榮幸可以邀約合作，做出來這首歌我很喜歡，一聽就是我想要的。」冰球樂團主唱王則表示：「壓力非常地大！因為我不算是powerful的唱腔，在聽到富凱演唱的版本後，想說那完了，錄音時我一定會很痛苦。」試了許多唱腔後還是決定做自己。

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由於兩人是分開錄製新歌，許富凱也做效果，故意笑虧：「我錄音那天很期待王可以來，因為想要跟他交流，但他沒有來，我只能自己揣摩。」

5人在MV化身成愛情快遞員，共同搭乘一台小貨車，大夥全擠在小空間裡，感情是否增溫？王開玩笑說：「我們今天算是有一起車震過了！」Nelson則表示為了拍攝角度，整場得靠著腰力，用核心肌群來撐住身體；士捷要跑上麵包車時，頭撞到車頂，立刻腫了一包，被團員笑稱是「另類加戲」；蒙試著用台語自我介紹，被許富凱形容有一種外文風格。

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