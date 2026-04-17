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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉梁朝偉改寫選戲規則 合作陌生團隊

梁朝偉在新片《你是不會當樹嗎》飾演神經學科學家。（海鵬提供）梁朝偉在新片《你是不會當樹嗎》飾演神經學科學家。（海鵬提供）

從影40年走出舒適圈 你是不會當樹嗎全新創作模式

記者許世穎／專訪

影帝梁朝偉和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達帶著合作新片《你是不會當樹嗎》訪台，並登上金馬大師課。接受專訪時坦言，從影四十多年，現階段正是自己口中的「最後階段」，因此決定主動走出舒適圈，嘗試與陌生團隊合作，開啟全新的創作模式。

談到暌違多年再度來台宣傳新片，梁朝偉表示，一方面是因為很開心能參與《你是不會當樹嗎》，也希望將導演恩伊達介紹給更多亞洲觀眾；另一方面則是因為太久沒有來台灣，「很想來台灣，跟一直喜歡、支持自己的觀眾有一個近距離的見面」，因此爽快答應此行。

梁朝偉暌違多年再度訪台宣傳電影，直言很想來台灣，和支持自己的觀眾近距離見面。（資料照，記者陳奕全攝）梁朝偉暌違多年再度訪台宣傳電影，直言很想來台灣，和支持自己的觀眾近距離見面。（資料照，記者陳奕全攝）

從安全牌到冒險派 最後階段尋突破

回顧過去演藝生涯，梁朝偉坦言自己長期與熟悉的導演與團隊合作，「我一直以來的生涯裡面，合作的都是很熟悉的團隊，我很害怕跟陌生人一起合作」，但隨著階段轉變，他開始主動改變自己的工作方式，「到了這個階段，應該是要走出我的舒適圈了」。

如今他選擇作品的方式，也從過去的合作默契，轉為更直覺的「人」的感受，「如果有喜歡的劇本，我會跟導演見面，不管是面對面或透過電腦（視訊），因為我需要去感受那個人是一個怎麼樣的人，能不能合作。」透過這樣的方式，他逐步打開與不同文化、不同背景創作者合作的可能。

演戲沒有標準答案 只能持續前進

至於在金馬大師課上，梁朝偉簡單對大家說「加油」，對此他坦言，並非刻意保留，而是覺得表演難以總結，「有什麼跟同業說的，就是只有加油啊」。在他看來，演戲沒有標準答案，能做的只有持續前進。

《你是不會當樹嗎》以一棵百年銀杏樹為背景，梁朝偉在片中飾演來自香港的神經學科學家王教授，和樹建立「奇妙的連結」，探索了人類與大自然的情感與感知。電影今天在台上映。

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