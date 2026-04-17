林鳳英「比利時富尪」猝逝 淪嫌疑犯泣訴爭產血淚

林鳳英去年喪夫，昨首度在台露面並受訪。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕54歲林鳳英昔日是寫真女星，2017年和比利時富商老公Marc結婚後淡出演藝圈，昨罕見在台受訪，哽咽吐露老公去年11月17日在家猝逝，她卻被當嫌疑犯限制居所、凍結帳戶，靠領救濟食物長達50天之外，還要和繼子、繼女爭上億元遺產，並說自己找過台灣駐比利時辦事處，竟求助無門。

林鳳英（左）和老公Marc結婚8年半。

（翻攝自臉書）

她提到老公這兩年健康每況愈下，2023年12月因肝硬化吐血送醫，後來又因流感，大小便失禁、一度昏迷，住院超過10次；她去年到南韓釜山旅遊，接連4天聯絡不上對方，央請鄰居用密碼鎖到家中探望，才發現老公已在家中過世。

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後來驗屍結果為自然死亡，但她卻莫名被當地警方當嫌疑犯盤問2天，讓她相當無奈。接著她要找當地律師與公證人處理遺產，卻遲遲找不到人，還因遺產問題，導致銀行戶頭被凍結，身無分文的情況下，只能去救濟站領食物。

她說，老公上億元的遺囑已載明由她與一雙繼子女共同為主要繼承人，但有個價值超過千萬的辦公室房產已遭盜賣，目前提告繼子女涉及詐欺與偽造文書。

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