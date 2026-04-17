曾敬驊爆秘戀網紅 羞認羅念好友

丁寧（左起）、范少勳、導演蔡銀娟、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》試片映後，暢聊拍片花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬最佳男配角曾敬驊日前爆緋聞，對象是IG擁有近17萬粉絲的網紅羅念，他昨出席電影《失樂園》試片映後，首度鬆口回應此事，現場瞬間變成「戀情逼問大會」。

被問與羅念的關係時，曾敬驊先是猛灌水、露出招牌害羞笑容，還一度結巴說「就正常交友，謝謝大家關心」，並未否認戀情，強調是一般朋友相處，大家都會約，試圖把關係拉回單純。

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羅念被爆和曾敬驊秘戀。（翻攝自IG）

曾敬驊這回在《失樂園》飾演育幼院的離院青年，角色扛著現實壓力掙扎求生。為此他刻意曬黑，還親自體驗噴農藥、搬金紙等高強度工作，「那種累，不用演就會在身體裡。」

曾敬驊被爆和羅念秘戀，昨首度鬆口回應兩人關係。（記者胡舜翔攝）

《失樂園》最帥社工范少勳逼哭導演 童星洪君昊克服霸凌戲

范少勳被眾人封為「最帥社工」，與小演員的對手戲成為催淚關鍵。他坦言角色最大課題是信任，從建立到崩解的過程非常殘酷，導演蔡銀娟更爆料，范少勳第一顆鏡頭就讓她落淚，誇他十分入戲。

童星洪君昊飾演育幼院兒童，拍攝時才11、12歲的他，回憶對被霸凌的劇情其實一知半解，全靠表演老師一步步帶進情緒，動作戲也經完整訓練才上場，「所以很放心。」

演出社工主任的丁寧表示，《失樂園》希望傳遞的是「換一個角度看世界」的可能性，當人們願意理解彼此的處境時，更多的愛與包容就會自然產生。《失樂園》於5月29日在台上映。

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