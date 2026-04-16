李克寧重塑百年鬼怪 墓乃伊絕對驚悚

製片溫子仁（左起）、導演李克寧、製片傑森布倫聯手打造恐怖新片《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

由成功重啟《鬼玩人：復活》的李克寧執導、「鬼王」溫子仁與「布倫屋」傑森布倫擔任製片的恐怖新片《李克寧 墓乃伊》，讓擁有百年歷史的經典怪物「木乃伊」重生，導演李克寧直言想「做出從未有人嘗試過的版本」，並回歸「純恐怖」本質，為觀眾帶來截然不同的觀影體驗。

恐怖片《李克寧 墓乃伊》回歸「純恐怖」本質，賦予木乃伊題材新生命。

（華納兄弟提供）

溫子仁表示，團隊一直以來就想拍一部真正嚇人的木乃伊電影，當他看過李克寧過去作品，就認為對方具備將題材推向極致恐怖的能力，「當我們見面後發現彼此想法一致，我們非常喜歡他的視野，也確信這是正確方向。」

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李克寧則說，過去其實沒有人真正把「木乃伊」當成徹底的恐怖片來拍，「我花了很長時間思考如何用不同方式切入。不只想講一條主線，同時在背景中發展其他事件。」因此他在構思時結合了《火線追緝令》的冷硬派辦案與黑暗元素，與《鬼哭神號》的家庭與超自然經驗，讓故事有更多層次，「不只是嚇人，而是可以持續擴展故事世界。」

電影風格延續李克寧擅長的血腥與衝擊影像，同時融合心理恐懼與壓迫氛圍，製片傑森布倫也表示，電影將恐懼核心拉回「情感連結」，讓觀眾自然投入其中，在觀影時能同時感受到恐懼、驚悚與刺激，「這三種元素在這部電影中是同時存在的，那種不安與驚嚇，將會變得非常真實。」《李克寧 墓乃伊》今天在台上映。

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