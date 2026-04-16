自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李克寧重塑百年鬼怪 墓乃伊絕對驚悚

製片溫子仁（左起）、導演李克寧、製片傑森布倫聯手打造恐怖新片《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）製片溫子仁（左起）、導演李克寧、製片傑森布倫聯手打造恐怖新片《李克寧 墓乃伊》。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

由成功重啟《鬼玩人：復活》的李克寧執導、「鬼王」溫子仁與「布倫屋」傑森布倫擔任製片的恐怖新片《李克寧 墓乃伊》，讓擁有百年歷史的經典怪物「木乃伊」重生，導演李克寧直言想「做出從未有人嘗試過的版本」，並回歸「純恐怖」本質，為觀眾帶來截然不同的觀影體驗。

李克寧重塑百年鬼怪 墓乃伊絕對驚悚恐怖片《李克寧 墓乃伊》回歸「純恐怖」本質，賦予木乃伊題材新生命。
（華納兄弟提供）

溫子仁表示，團隊一直以來就想拍一部真正嚇人的木乃伊電影，當他看過李克寧過去作品，就認為對方具備將題材推向極致恐怖的能力，「當我們見面後發現彼此想法一致，我們非常喜歡他的視野，也確信這是正確方向。」

李克寧則說，過去其實沒有人真正把「木乃伊」當成徹底的恐怖片來拍，「我花了很長時間思考如何用不同方式切入。不只想講一條主線，同時在背景中發展其他事件。」因此他在構思時結合了《火線追緝令》的冷硬派辦案與黑暗元素，與《鬼哭神號》的家庭與超自然經驗，讓故事有更多層次，「不只是嚇人，而是可以持續擴展故事世界。」

電影風格延續李克寧擅長的血腥與衝擊影像，同時融合心理恐懼與壓迫氛圍，製片傑森布倫也表示，電影將恐懼核心拉回「情感連結」，讓觀眾自然投入其中，在觀影時能同時感受到恐懼、驚悚與刺激，「這三種元素在這部電影中是同時存在的，那種不安與驚嚇，將會變得非常真實。」《李克寧 墓乃伊》今天在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中