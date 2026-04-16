蕭煌奇創作做陣來去看電影 回望台語片黃金年代

蕭煌奇出席出席紀念台語片70週年的「寶島特產：世界ê台語片」年度系列活動。（國家影視聽中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王蕭煌奇昨出席紀念台語片70週年「寶島特產：世界ê台語片」年度系列活動，現身《做陣來去看電影》MV的全球首映會，年初才結婚的他受訪避談生子計畫，「要先看電影啦，我再來跟你說。」招認私下最愛跟老婆一起「看」電影，熱愛恐怖片。

由蕭煌奇作曲演唱，與金曲獎最佳作詞人武雄共同譜寫的《做陣來去看電影》，回望台語片的黃金年代。

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蕭煌奇特別重視這次獲邀參與台語片70週年的單曲合作，他笑稱特地在MV拍攝時，要導演多拍他最帥的左臉，「這樣比較呼應主題、有電影明星的感覺，雖然我自己是看不到。」

蕭煌奇也談到：「台語對我們來說，就是從小講到大，原來台灣過去的電影就有拍不同戲種，音樂也很好聽，我從小都喜歡『看』電影，現在工作之餘有時間也會去電影院。」平常喜歡跟老婆一起看電影，前陣子有看了《大濛》與《陽光女子合唱團》。

至於新婚生活，蕭煌奇稱沒有太大不同，「跟以前一樣啊，只是多一個人三餐可以一起吃飯啊，我老婆有養一隻貓，就去看看貓啊，玩玩貓啊。」會與老婆一起照顧毛小孩。只是蕭煌奇仍沒有要舉辦婚禮的打算，「還沒啦，現在就是都在寫歌，好像沒有去想這件事情耶，辦婚禮隨時都可以辦。」

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