自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈第四波閃兵案起訴〉唐禹哲 李唯楓 等9藝人遭起訴緩刑

藝人唐禹哲（左起）、李唯楓、邱昊奇在第四波閃兵案遭起訴。（資料照）藝人唐禹哲（左起）、李唯楓、邱昊奇在第四波閃兵案遭起訴。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨再依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴15人，其中，包含閃兵集團首腦陳志明、藝人阿達（本名：昌璟翔）、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名：阮霆鈞）、邱昊奇（本名：邱孝尊）、李唯楓、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜等9名藝人，這些人因自首、積極配合偵查且深表悔悟，檢方請法院斟酌給予緩刑。

這波被起訴者上述藝人，還包含藝人鄒翰昇（本名：鄒宗翰）、楊子鋒（本名：楊景涵）以及男子吳振薾、邱韋翰、榮士睿、廖建凱、魏世鈞；其中，阿達、廖人帥、邱昊奇、李唯楓等4人是因藝人陳大天及坤達（之前已被起訴）勸說而出面自首。

檢方調查，阿達是在2011年與陳嫌合作閃兵，共給付10餘萬元；唐振剛是在2012年閃兵，給付15萬元報酬；廖人帥也是在2012年間閃兵並給付20萬至25萬元；這14名人給付陳嫌的報酬從10萬元至30萬元不等，陳嫌總計獲得不法利益逾270萬元。

檢方斥責，陳嫌行徑嚴重破壞我國兵役徵集制度的公平性，危害社會安定與國防安全，使為數眾多役男規避服兵役義務，並以此為業，牟取鉅額報酬，犯罪情節重大，建請量處5年以上之刑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中