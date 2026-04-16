〈第四波閃兵案起訴〉唐禹哲 李唯楓 等9藝人遭起訴緩刑

藝人唐禹哲（左起）、李唯楓、邱昊奇在第四波閃兵案遭起訴。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨再依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴15人，其中，包含閃兵集團首腦陳志明、藝人阿達（本名：昌璟翔）、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名：阮霆鈞）、邱昊奇（本名：邱孝尊）、李唯楓、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜等9名藝人，這些人因自首、積極配合偵查且深表悔悟，檢方請法院斟酌給予緩刑。

這波被起訴者上述藝人，還包含藝人鄒翰昇（本名：鄒宗翰）、楊子鋒（本名：楊景涵）以及男子吳振薾、邱韋翰、榮士睿、廖建凱、魏世鈞；其中，阿達、廖人帥、邱昊奇、李唯楓等4人是因藝人陳大天及坤達（之前已被起訴）勸說而出面自首。

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檢方調查，阿達是在2011年與陳嫌合作閃兵，共給付10餘萬元；唐振剛是在2012年閃兵，給付15萬元報酬；廖人帥也是在2012年間閃兵並給付20萬至25萬元；這14名人給付陳嫌的報酬從10萬元至30萬元不等，陳嫌總計獲得不法利益逾270萬元。

檢方斥責，陳嫌行徑嚴重破壞我國兵役徵集制度的公平性，危害社會安定與國防安全，使為數眾多役男規避服兵役義務，並以此為業，牟取鉅額報酬，犯罪情節重大，建請量處5年以上之刑。

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