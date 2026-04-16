周興哲更新Odyssey旅程大改歌單 穿反褲耍萌

周興哲演唱會全新升級版本在新加坡引爆，歌單大幅度調整。（星空飛騰提供）

新加坡頂天立地舞台全面升級 氣勢十足

周興哲「Odyssey·Stars 旅程·星空」巡演起跑，「頂天立地」舞台氣勢十足。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲「Odyssey旅程」世界巡迴演唱會累積超過60場，全新升級版本日前在新加坡引爆，他感性回憶起人生第一場演唱會，當時僅有800名觀眾，正是從新加坡起步，如今已是第4度站上新加坡室內體育館舞台，意義非凡，一席話讓全場萬名「小興星」（粉絲）報以最熱烈的掌聲。

周興哲穿反褲耍萌。（星空飛騰提供）

周興哲選擇緣分深厚的新加坡作為「Odyssey·Stars 旅程·星空」巡演的起點，新版本的「頂天立地」舞台全面升級，「頂天」部分以高達天花板的鑽石型三層LED設計，讓場館每一個角落都能清楚看見舞台上的他；「立地」則將四面台地板全面鋪設LED，形成360度無死角的沉浸式空間，歌單也大幅調整，整場演出高達7成內容更新，誠意滿滿。

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演唱會氣氛張力十足，也出現反差萌的爆笑橋段，安可時，他一上台就故意開玩笑說：「哎呀，我的褲子穿反了！」隨後才揭曉其實是設計巧思，正反面做得一模一樣，歌迷大聲疾呼要他脫衣，他從善如流把西裝外套褪去，讓大家更能一眼目睹這件褲子的奧秘，幽默互動讓全場笑聲與尖叫聲不斷。

他也動情表示：「真的沒想過，我寫了這麼多歌。回想從國中的時候，那時候還沒有變聲，只有me and piano，就是自己和鋼琴的日子。」接著說：「一直到12年後的現在，我站在巡演的台上，跟你們在一起，真的覺得好開心喔。」場面溫暖動人。

此外，周興哲出道至今已累積《你，好不好》、《以後別做朋友》、《怎麼了》、《如果雨之後》4首YouTube破億神曲，而《永不失聯的愛》也緊追在後，他有望成為華語歌手中的「5億俱樂部」成員。

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