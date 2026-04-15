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娛樂 最新消息

范姜控侵害配偶權 粿王認賠100萬

粿粿（左）外遇邱勝翊導致婚變，兩人認賠范姜彥豐100萬元。（資料照，記者陳奕全攝）粿粿（左）外遇邱勝翊導致婚變，兩人認賠范姜彥豐100萬元。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「粿粿」去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜認為「王子」邱勝翊介入婚姻，並掌握2人偷情鐵證，據以提出民事侵害配偶權訴訟，請求粿粿、王子2人連帶賠償100萬元。士林地院昨開庭，范姜親自出庭，粿粿、王子皆委由律師出庭，2人當庭「認諾」范姜的請求，認賠100萬元；法官定4月28日宣判。

粿粿外遇邱勝翊導致婚變，兩人認賠范姜彥豐（圖右）100萬元。（資料照，記者陳逸寬攝）粿粿外遇邱勝翊導致婚變，兩人認賠范姜彥豐（圖右）100萬元。（資料照，記者陳逸寬攝）

范姜庭訊後受訪表示，「畢竟他們2人是親手破壞了我的家庭，我要守護我的孩子，爭取我應得的權利，尊重司法判決，也相信司法會給我一個公道」。媒體問王子涉閃兵一事，范姜回說「這我一直以來都知道，但這不是今天討論的重點」。對於律師主張證據是非法取得，范姜說這不是爭議點，也不是事實，他不用多做解釋。

據悉，范姜主張粿粿於婚姻期間外遇邱勝翊，且他握有關鍵證據。不久即有疑似粿粿與王子在浴室裸身相擁的照片流出。王子事發後聲明認錯並道歉「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，一度希望分期付款但協商破局，承諾會與粿粿共同面對。

粿粿去年11月1日發表17分鐘道歉影片，坦言「因情緒低落和邱先生越走越近，有踰矩的行為」並道歉，但強調婚姻結束並非外力介入，而是長期累積的情緒問題，還抱怨范姜只談錢、不念情。但她的律師昨不再爭執，同意負連帶責任。

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